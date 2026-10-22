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Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, но до мирного соглашения еще далеко, — Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс утверждает, что и Украина, и Россия согласились на переговоры, а мирного соглашения до сих пор нет лишь из-за того, что позиции сторон слишком далеки друг от друга в деталях.

Об этом Венс сказал в интервью журналистам Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нужно покорить "высокую гору"

Журналисты напомнили, что Украина уже несколько раз соглашалась сесть за стол переговоров, а Россия — нет, и спросили, что дает ему уверенность, что на этот раз будет иначе.

"Я думаю, что обе страны согласились сесть за стол переговоров. Причина, по которой мы до сих пор не заключили мирное соглашение, в том, что они просто слишком далеки друг от друга в деталях этих переговоров", — ответил он.

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По его словам, Уиткофф возобновил переговорный процесс и в течение последних нескольких дней беседовал как с российским, так и с украинским руководством.

"Он настроен оптимистично. Суть таких вещей в том, что ты делаешь попытку, смотришь, насколько можешь продвинуться, а потом возвращаешься к этому снова. Иногда это срабатывает, иногда нет", — добавил Венс.

Вице-президент подчеркнул, что восхищается Уиткоффом, всей дипломатической командой и президентами: "Мы пытаемся делать сложные вещи, зная, что перед нами очень высокая гора. Мы все равно пытаемся".

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре. По его словам, встреча может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах в 10-х числах.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что беседы с Владимиром Зеленским в Осло и российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге были конструктивными, а переговоры о завершении войны будут продолжаться в формате трехсторонних встреч США, России и Украины на техническом уровне.

Автор: 

переговоры (6106) война в Украине (9432) Джей Ди Вэнс (223)
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Топ комментарии
+6
Теліпать язиком, можна, що-завгодно... Особливо людині, з оточення Трампа... Вони не несуть відповідальності за ними ж, сказане...
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22.10.2026 18:01 Ответить
+3
Пішов в дупу,диваной@б.
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22.10.2026 17:59 Ответить
+2
Вночі ми бачили стіл переговорів балістикою
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22.10.2026 18:07 Ответить

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