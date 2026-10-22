РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13889 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Отношения России и Индии
354 11

Индия будет поддерживать все усилия, направленные на достижение мира в Украине, - Моди

Индия поддерживает мир в Украине: заявление Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности поддерживать все усилия по достижению мира в Украине

Об этом он заявил во время совместного с главой польского правительства Дональдом Туском брифинга в Нью-Дели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Давайте не будем забывать о том, что происходит в Украине. Мы будем поддерживать все усилия, направленные на достижение мира", — сказал он.

В то же время Туск назвал сегодняшние переговоры плодотворными и заявил, что Польша и Индия будут поддерживать друг друга на международной арене.

Читайте: Египет, Индия и Турция предложили варианты преодоления блокады Черного моря, - Зеленский

Среди приоритетов он выделил оборонную промышленность, производство дронов, спутниковые технологии и обеспечение независимости от внешних поставщиков стратегического сырья.

"Мы будем работать вместе, чтобы Индия, Польша и Европа были безопасными и максимально независимыми от государств, доминирующих в этих сферах", — сказал польский премьер.

Читайте: Индия сократила закупки российской нефти до минимума с марта 2022 года, - Bloomberg

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с премьер-министром Индии Моди в Нью-Дели.

Читайте также: Индия стремится "немного активнее участвовать" в прекращении войны в Украине, - глава МИД Джайшанкар

Автор: 

Индия (544) Нарендра Моди (71)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
якщо він згадує "те, що відбувається в Україні" і не називає це касапсько-українською війною, не називає ***** та касапстан агресором - то пішов він нах зі своїми такими зусиллями по факту примусу України до капітуляції.
показать весь комментарий
22.10.2026 13:43 Ответить
+1
дада, ми спостерігаємо індійські зусилля всі ці роки - допомогти путіну вбити всіх українців щоб настав мир
показать весь комментарий
22.10.2026 12:57 Ответить
+1
Да шо ты гундишь, Европа, неужели? А исраель, иракообразные, китаезы с кореянцами не?
показать весь комментарий
22.10.2026 13:14 Ответить

Загрузка...

 
 