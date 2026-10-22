Индия будет поддерживать все усилия, направленные на достижение мира в Украине, - Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности поддерживать все усилия по достижению мира в Украине

Об этом он заявил во время совместного с главой польского правительства Дональдом Туском брифинга в Нью-Дели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Давайте не будем забывать о том, что происходит в Украине. Мы будем поддерживать все усилия, направленные на достижение мира", — сказал он.

В то же время Туск назвал сегодняшние переговоры плодотворными и заявил, что Польша и Индия будут поддерживать друг друга на международной арене.

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Среди приоритетов он выделил оборонную промышленность, производство дронов, спутниковые технологии и обеспечение независимости от внешних поставщиков стратегического сырья.

"Мы будем работать вместе, чтобы Индия, Польша и Европа были безопасными и максимально независимыми от государств, доминирующих в этих сферах", — сказал польский премьер.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с премьер-министром Индии Моди в Нью-Дели.

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