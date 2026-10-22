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Новини Мирні перемовини Відносини Росії та Індії
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Індія підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, - Моді

Індія підтримує мир в Україні: заява Модія

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про готовність підтримувати всі зусилля для досягнення миру в Україні

Про це він заявив під час спільного з главою польського уряду Дональдом Туском брифінгу у Нью-Делі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Пам’ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - сказав він.

Водночас Туск назвав сьогоднішні переговори плідними та заявив, що Польща й Індія підтримуватимуть одна одну на міжнародній арені.

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Серед пріоритетів він виокремив оборонну промисловість, виробництво дронів, супутникові технології та забезпечення незалежності від зовнішніх постачальників стратегічної сировини.

"Ми працюватимемо разом, щоб Індія, Польща та Європа були безпечними й максимально незалежними від держав, які домінують у цих сферах", - сказав польський прем'єр.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що прем'єр Польщі Дональд Туск зустрінеться із прем'єром Індії Моді у Нью-Делі.

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Автор: 

Індія (544) Нарендра Моді (75)
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Топ коментарі
+2
дада, ми спостерігаємо індійські зусилля всі ці роки - допомогти путіну вбити всіх українців щоб настав мир
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22.10.2026 12:57 Відповісти
+2
Да шо ты гундишь, Европа, неужели? А исраель, иракообразные, китаезы с кореянцами не?
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22.10.2026 13:14 Відповісти
+2
якщо він згадує "те, що відбувається в Україні" і не називає це касапсько-українською війною, не називає ***** та касапстан агресором - то пішов він нах зі своїми такими зусиллями по факту примусу України до капітуляції.
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22.10.2026 13:43 Відповісти

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