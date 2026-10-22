Індія підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, - Моді
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про готовність підтримувати всі зусилля для досягнення миру в Україні
Про це він заявив під час спільного з главою польського уряду Дональдом Туском брифінгу у Нью-Делі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Пам’ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - сказав він.
Водночас Туск назвав сьогоднішні переговори плідними та заявив, що Польща й Індія підтримуватимуть одна одну на міжнародній арені.
Серед пріоритетів він виокремив оборонну промисловість, виробництво дронів, супутникові технології та забезпечення незалежності від зовнішніх постачальників стратегічної сировини.
"Ми працюватимемо разом, щоб Індія, Польща та Європа були безпечними й максимально незалежними від держав, які домінують у цих сферах", - сказав польський прем'єр.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що прем'єр Польщі Дональд Туск зустрінеться із прем'єром Індії Моді у Нью-Делі.
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