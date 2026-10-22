Індія підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, - Моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про готовність підтримувати всі зусилля для досягнення миру в Україні

Про це він заявив під час спільного з главою польського уряду Дональдом Туском брифінгу у Нью-Делі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Пам’ятаймо про те, що відбувається в Україні. Ми підтримуватимемо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - сказав він.

Водночас Туск назвав сьогоднішні переговори плідними та заявив, що Польща й Індія підтримуватимуть одна одну на міжнародній арені.

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Серед пріоритетів він виокремив оборонну промисловість, виробництво дронів, супутникові технології та забезпечення незалежності від зовнішніх постачальників стратегічної сировини.

"Ми працюватимемо разом, щоб Індія, Польща та Європа були безпечними й максимально незалежними від держав, які домінують у цих сферах", - сказав польський прем'єр.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що прем'єр Польщі Дональд Туск зустрінеться із прем'єром Індії Моді у Нью-Делі.

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