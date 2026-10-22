Україна та Росія погодилися сісти за стіл перемовин, але до мирної угоди ще далеко, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що й Україна, і Росія погодилися на переговори, а мирної угоди досі немає лише через те, що сторони надто далекі одна від одної в деталях.

Про це Венс сказав в інтерв'ю журналістам Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Треба підкорити "високу гору"

Журналісти нагадали, що Україна вже кілька разів погоджувалася сісти за стіл переговорів, а Росія ні, і запитали, що дає йому впевненість, що цього разу буде інакше.

"Я думаю, що обидві країни погодилися сісти за стіл переговорів. Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, в тому, що вони просто надто далекі одна від одної в деталях цих переговорів", — відповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, - Моді

За його словами, Віткофф відновив переговорний процес і впродовж кількох останніх днів розмовляв як із російським, так і з українським керівництвом.

"Він налаштований оптимістично. Природа таких речей у тому, що ти робиш спробу, дивишся, наскільки можеш просунутися, а потім повертаєшся до цього знову. Іноді це спрацьовує, іноді ні", — додав Венс.

Віцепрезидент наголосив, що захоплюється Віткоффом, усією дипломатичною командою та президентами: "Ми намагаємося робити складні речі, знаючи, що перед нами дуже висока гора. Ми все одно намагаємося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Війна в Україні "близька до завершення, як ніколи раніше"

Що передувало?