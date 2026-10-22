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Україна та Росія погодилися сісти за стіл перемовин, але до мирної угоди ще далеко, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що й Україна, і Росія погодилися на переговори, а мирної угоди досі немає лише через те, що сторони надто далекі одна від одної в деталях.

Про це Венс сказав в інтерв'ю журналістам Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

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Треба підкорити "високу гору"

Журналісти нагадали, що Україна вже кілька разів погоджувалася сісти за стіл переговорів, а Росія ні, і запитали, що дає йому впевненість, що цього разу буде інакше.

"Я думаю, що обидві країни погодилися сісти за стіл переговорів. Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, в тому, що вони просто надто далекі одна від одної в деталях цих переговорів", — відповів він.

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За його словами, Віткофф відновив переговорний процес і впродовж кількох останніх днів розмовляв як із російським, так і з українським керівництвом.

"Він налаштований оптимістично. Природа таких речей у тому, що ти робиш спробу, дивишся, наскільки можеш просунутися, а потім повертаєшся до цього знову. Іноді це спрацьовує, іноді ні", — додав Венс.

Віцепрезидент наголосив, що захоплюється Віткоффом, усією дипломатичною командою та президентами: "Ми намагаємося робити складні речі, знаючи, що перед нами дуже висока гора. Ми все одно намагаємося".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори з Україною та США в листопаді. За його словами, зустріч може пройти в Об’єднаних Арабських Еміратах у 10-х числах.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що розмови із Володимиром Зеленським в Осло й російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі були конструктивними, а переговори про завершення війни триватимуть у форматі тристоронніх зустрічей США, Росії та України на технічному рівні.

Автор: 

перемовини (3944) війна в Україні (9481) Джей Ді Венс (226)
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Топ коментарі
+6
Теліпать язиком, можна, що-завгодно... Особливо людині, з оточення Трампа... Вони не несуть відповідальності за ними ж, сказане...
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22.10.2026 18:01 Відповісти
+3
Пішов в дупу,диваной@б.
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22.10.2026 17:59 Відповісти
+2
Вночі ми бачили стіл переговорів балістикою
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22.10.2026 18:07 Відповісти

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