Тристоронні переговори планують у першій половині листопада, але все залежить від росіян, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що тристоронню зустріч команд України, США й Росії планують провести в першій половині листопада, але її проведення залежить від російської сторони.

Про це він сказав на онлайн-зустрічі в Hudson Institute, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч команд

За його словами, перед виступом він мав телефонну розмову зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, під час якої вони обговорили результати їхніх зустрічей та те, як "просувати дипломатію далі".

"У листопаді ми маємо домовленість провести тристоронню зустріч у форматі Україна — США — Росія на рівні команд, і сподіваємося, що вона відбудеться. Планується зустрітися в першій половині листопада, якомога раніше, але ми готові до зустрічі в будь-який день, хоч завтра. Проте все залежить від росіян", — сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори у США можуть змінити політику Трампа щодо України, - Reuters

Чому не відбулася жовтнева зустріч

Україна, за словами президента, очікувала на тристоронню зустріч і в жовтні, "але вона не відбулася, оскільки росіяни вигадали чергову причину відмовитися".

"Тепер ми всі маємо зосередитися на тому, щоб ці зустрічі відбулися. Звісно ж, спільно — з Америкою, Європою та іншими нашими партнерами. Ці зустрічі необхідні, і нам потрібно, щоб дипломатія рухалася вперед", — сказав він.

Зеленський вважає, що такі зустрічі не можуть відбутися без США або без американського тиску на Росію.

"Саме тому ми дуже розраховуємо на вас, на Америку, яка має зберігати цей пріоритет на всіх рівнях. Нам потрібні тристоронні переговори між Україною, Америкою та Росією, і Європа також має бути частиною цієї розмови. Окрім того, нам варто переходити від перемовин на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на найвищому рівні", — додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова приїхати на саміт G20, якщо Трамп запросить, але сигналу поки немає, - Зеленський

Що передувало?

20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.

21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.

Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.

22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

Також читайте: Україна та Росія погодилися сісти за стіл перемовин, але до мирної угоди ще далеко, - Венс