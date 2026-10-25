Зустріч РФ, США та України матиме, імовірно, "пристрілювальний" характер, - Ушаков
Перша після перерви зустріч між Росією, Сполученими Штатами та Україною матиме, напевно, "пристрілювальний" характер.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Пристрілювальний" характер
Так, за словами Ушакова, за першу зустріч РФ-США-Україна після перерви мало що можна вирішити, вона матиме, напевно, "пристрілювальний" характер.
Також він зазначив, що Москва готова відновити тристоронні переговори щодо України після 4 листопада.
"Тепер черговий дедлайн – це 4 листопада, наше велике свято. Після цього ми будемо готові поновити переговори", - сказав він.
Цього дня у Росії відзначається День народної єдності.
Діалог з Європою
Крім того, Ушаков заявив, що з Європою також потрібно вести діалог у контексті українського врегулювання, оскільки "вона підтримує Київ".
"Мало говорити лише з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю Київ підтримує, і, можливо, позиція Європи тут має такий ключовий характер", - сказав він.
Що передувало?
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.
- 21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.
- Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.
- 22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.
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Російська та українська мова кардинально різняться... Одні й ті розмовні діалектизми відрізняються за своїм значенням... Якщо кацапу кажуть "Пора валить...", то він питатиме : "Куда?". А коли це скажуть українцю, то він запитає - "КОГО?!!!".