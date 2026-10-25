Зустріч РФ, США та України матиме, імовірно, "пристрілювальний" характер, - Ушаков

Перша після перерви зустріч між Росією, Сполученими Штатами та Україною матиме, напевно, "пристрілювальний" характер.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Пристрілювальний" характер

Так, за словами Ушакова, за першу зустріч РФ-США-Україна після перерви мало що можна вирішити, вона матиме, напевно, "пристрілювальний" характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тристоронні переговори планують у першій половині листопада, але все залежить від росіян, - Зеленський

Також він зазначив, що Москва готова відновити тристоронні переговори щодо України після 4 листопада.

"Тепер черговий дедлайн – це 4 листопада, наше велике свято. Після цього ми будемо готові поновити переговори", - сказав він.

Цього дня у Росії відзначається День народної єдності.

Діалог з Європою

Крім того, Ушаков заявив, що з Європою також потрібно вести діалог у контексті українського врегулювання, оскільки "вона підтримує Київ".

"Мало говорити лише з Києвом, треба говорити з усією Європою, яка повністю Київ підтримує, і, можливо, позиція Європи тут має такий ключовий характер", - сказав він.

Також читайте: США, Росія й Україна продовжать переговори на технічному рівні, Трамп прагне "всеосяжного миру", - Віткофф

Що передувало?