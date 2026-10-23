Война в Украине касается только Донбасса, который РФ не может захватить вооруженным путем, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины касается Донбасса - региона, который Москва хочет, но не может захватить военным путем. В то же время обе стороны должны пойти на некоторые уступки.

Об этом Рубио сказал в интервью India Today, сообщает Цензор.НЕТ.

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О Донбассе

Журналист напомнил, что российский диктатор Владимир Путин накануне заявил о готовности к трехсторонней встрече с США и Украиной, и спросил, какой путь к завершению войны Рубио считает реалистичным.

"Это очень сложный конфликт, и я знаю, что президент [Трамп] уделяет ему огромное количество времени. У нас есть люди, которые целый день только и делают, что пытаются найти способ изменить ситуацию и преодолеть разногласия. Я бы лишь сказал, что эта война — люди постоянно говорят, что это война в Украине. Эта война - о Донбассе. Речь идет об одном регионе страны. По сути, речь идет об 11 процентах одной части этой страны, которую Россия хочет, но не может захватить военным путем, и от которой Украина не готова отказаться. И у них есть веские причины не хотеть этого делать - ради суверенитета и собственной долгосрочной безопасности", - сказал Рубио.

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Обе стороны должны пойти на уступки

По словам чиновника, вопрос в том, существует ли компромисс, на который обе стороны должны пойти.

"Эту войну нельзя решить военным путем. Эта война закончится только дипломатическим путем. И вопрос в том, можно ли прийти к результату, при котором обе стороны получат что-то полезное, но и пойдут на уступки, и положить этому конец", - сказал Рубио.

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Роль США

Рубио подчеркнул, что без переговоров решить конфликт невозможно, и США готовы выполнять роль посредника.

"Это сложно, но скажу вам: как бы трудно ни было, это невозможно сделать, если обе стороны не сядут за стол переговоров и не начнут разговаривать, и мы рады играть посредническую роль. Это то, что мы пытаемся делать: не утверждаем, что одно лишь их собрание в одной комнате решит проблему, но у нас нет ни малейшего шанса ее решить, если мы не сможем собрать их в одной комнате", - сказал он.

Рубио также прокомментировал разрешение США на закупку российского дизельного топлива и исключение из санкций для Индии в отношении российской нефти. Эти заявления он связал с влиянием войны на мировую экономику, в частности на цены на дизельное топливо.

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Что этому предшествовало?

20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Виткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.

21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Виткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.

22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.

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