Зеленский о заявлении Путина, что Украины "не существует": его цель - полная оккупация и восстановление СССР
Президент Владимир Зеленский заявил, что слова диктатора РФ Владимира Путина о якобы утрате Украиной государственности свидетельствуют о настоящей цели Кремля в войне — восстановлении российского влияния времен СССР и оккупации всех украинских территорий.
Об этом он заявил во время Хельсинкского форума по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция на выступление Путина на "Валдае"
Зеленский указал, что для Путина большой проблемой является независимая и сильная Украина, и подчеркнул, что цели диктатора неизменны. Он напомнил о заявлении Путина на форуме Валдайского клуба 1 октября; по словам президента, в выступлении диктатора были"очень важные ответы всему миру, и прежде всего США, а также некоторым скептикам в Европе и в мире".
"Я думаю, Путин просто так решил сказать… о том, что Украина не является государством и не является самостоятельным государством, так о чем же может идти речь, если другие страны воюют украинцами против России. Он иногда посылает такие сигналы. Но вчера он был очень уверен в этом сигнале. К сожалению, никто не останавливает его. И в этом заключается слабость мира", — сказал президент.
О заявлении Путина 2005 года
В этом контексте Зеленский напомнил о заявлении Путина 2005 года, когда тот назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой" 20 века. По мнению главы государства, еще тогда лидер Кремля"дал геополитический ответ своим главным целям".
"Обратите внимание: он не сказал о Первой мировой войне как о трагедии 20 века. Он не признал Вторую мировую войну [такой трагедией]. Я не говорю о других войнах, которые были: он мог упомянуть и Афганистан и т. д. Чернобыль — страшная трагедия, безусловно. То есть [Путин не назвал] ничего из того, что было связано с человеком, да? А он упомянул распад Советского Союза как главный коллапс 20 века. И поэтому, очевидно, понятна его цель — вернуть СССР. И поэтому его цель — не Восток Украины, его цель — не Донбасс, его цель — оккупация всего нашего государства", — пояснил украинский лидер.
Что означает новое заявление Путина
Зеленский отметил, что новое заявление Путина о том, что Украины якобы не существует, является "еще одним типичным доказательством" его отношения к тому, хочет ли он мира и окончания войны.
- По мнению президента, даже если Путин этого и хочет, то ценой возвращения влияния Советского Союза или получения Россией соизмеримого влияния.
"То есть возвращение Украины, оккупация Казахстана. Влияние в Беларуси у него тотальное, но я думаю, что он хочет все это обратно. И поэтому такие риски и с странами Балтии, и влияние на страны, с которыми у РФ есть границы. И поэтому вот в чем опасность. Я думаю, что скептицизм должен у всех пройти. И все должны понимать, что происходит", — добавил президент.
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