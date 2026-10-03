Зеленский о заявлении Путина, что Украины "не существует": его цель - полная оккупация и восстановление СССР

Президент Владимир Зеленский заявил, что слова диктатора РФ Владимира Путина о якобы утрате Украиной государственности свидетельствуют о настоящей цели Кремля в войне — восстановлении российского влияния времен СССР и оккупации всех украинских территорий.

Об этом он заявил во время Хельсинкского форума по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция на выступление Путина на "Валдае"

Зеленский указал, что для Путина большой проблемой является независимая и сильная Украина, и подчеркнул, что цели диктатора неизменны. Он напомнил о заявлении Путина на форуме Валдайского клуба 1 октября; по словам президента, в выступлении диктатора были"очень важные ответы всему миру, и прежде всего США, а также некоторым скептикам в Европе и в мире".

"Я думаю, Путин просто так решил сказать… о том, что Украина не является государством и не является самостоятельным государством, так о чем же может идти речь, если другие страны воюют украинцами против России. Он иногда посылает такие сигналы. Но вчера он был очень уверен в этом сигнале. К сожалению, никто не останавливает его. И в этом заключается слабость мира", — сказал президент.

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О заявлении Путина 2005 года

В этом контексте Зеленский напомнил о заявлении Путина 2005 года, когда тот назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой" 20 века. По мнению главы государства, еще тогда лидер Кремля"дал геополитический ответ своим главным целям".

"Обратите внимание: он не сказал о Первой мировой войне как о трагедии 20 века. Он не признал Вторую мировую войну [такой трагедией]. Я не говорю о других войнах, которые были: он мог упомянуть и Афганистан и т. д. Чернобыль — страшная трагедия, безусловно. То есть [Путин не назвал] ничего из того, что было связано с человеком, да? А он упомянул распад Советского Союза как главный коллапс 20 века. И поэтому, очевидно, понятна его цель — вернуть СССР. И поэтому его цель — не Восток Украины, его цель — не Донбасс, его цель — оккупация всего нашего государства", — пояснил украинский лидер.

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Что означает новое заявление Путина

Зеленский отметил, что новое заявление Путина о том, что Украины якобы не существует, является "еще одним типичным доказательством" его отношения к тому, хочет ли он мира и окончания войны.

По мнению президента, даже если Путин этого и хочет, то ценой возвращения влияния Советского Союза или получения Россией соизмеримого влияния.

"То есть возвращение Украины, оккупация Казахстана. Влияние в Беларуси у него тотальное, но я думаю, что он хочет все это обратно. И поэтому такие риски и с странами Балтии, и влияние на страны, с которыми у РФ есть границы. И поэтому вот в чем опасность. Я думаю, что скептицизм должен у всех пройти. И все должны понимать, что происходит", — добавил президент.

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