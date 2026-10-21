Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сегодня Украины бы не было, если бы не миллиардная помощь со стороны Соединённых Штатов.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в частности при администрации Трампа, Украины сейчас бы не существовало. Украина как суверенное государство не существовала бы", — подчеркнул Рубио.

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В то же время он отметил, что следует также отметить храбрость украинских воинов, поскольку они "совершенно очень храбро сражались за свою страну и совершали невероятные поступки благодаря оказанной ей помощи, противостояя гораздо более крупной стране".

"Но давайте будем очень четко понимать: сегодня не было бы никакой Украины, если бы не помощь, которую Соединенные Штаты оказывали Украине в объемах миллиардов долларов — начиная с администрации Байдена и продолжая через эту администрацию также", — сказал госсекретарь США.

Рубио напомнил, что по прогнозам Украине оставалось 5 дней.

"А мы уже приближаемся к пяти годам. И в значительной степени это заслуга бойцов в Украине, их мужества и того, как упорно они сражаются", — подытожил он.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

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