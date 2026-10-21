Украины сейчас не было бы, если бы не помощь со стороны США и отвага украинских воинов, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сегодня Украины бы не было, если бы не миллиардная помощь со стороны Соединённых Штатов.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в частности при администрации Трампа, Украины сейчас бы не существовало. Украина как суверенное государство не существовала бы", — подчеркнул Рубио.
В то же время он отметил, что следует также отметить храбрость украинских воинов, поскольку они "совершенно очень храбро сражались за свою страну и совершали невероятные поступки благодаря оказанной ей помощи, противостояя гораздо более крупной стране".
"Но давайте будем очень четко понимать: сегодня не было бы никакой Украины, если бы не помощь, которую Соединенные Штаты оказывали Украине в объемах миллиардов долларов — начиная с администрации Байдена и продолжая через эту администрацию также", — сказал госсекретарь США.
Рубио напомнил, что по прогнозам Украине оставалось 5 дней.
"А мы уже приближаемся к пяти годам. И в значительной степени это заслуга бойцов в Украине, их мужества и того, как упорно они сражаются", — подытожил он.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
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