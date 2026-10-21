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Новости помощь Украине от США
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Украины сейчас не было бы, если бы не помощь со стороны США и отвага украинских воинов, - Рубио

Рубио сделал заявление о влиянии помощи США на устойчивость Украины

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сегодня Украины бы не было, если бы не миллиардная помощь со стороны Соединённых Штатов.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в частности при администрации Трампа, Украины сейчас бы не существовало. Украина как суверенное государство не существовала бы", — подчеркнул Рубио.

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В то же время он отметил, что следует также отметить храбрость украинских воинов, поскольку они "совершенно очень храбро сражались за свою страну и совершали невероятные поступки благодаря оказанной ей помощи, противостояя гораздо более крупной стране".

"Но давайте будем очень четко понимать: сегодня не было бы никакой Украины, если бы не помощь, которую Соединенные Штаты оказывали Украине в объемах миллиардов долларов — начиная с администрации Байдена и продолжая через эту администрацию также", — сказал госсекретарь США.

Рубио напомнил, что по прогнозам Украине оставалось 5 дней.

"А мы уже приближаемся к пяти годам. И в значительной степени это заслуга бойцов в Украине, их мужества и того, как упорно они сражаются", — подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни Трамп, ни кто-либо другой в США не просили ограничивать Starlink, - Рубио

Ограничения в работе Starlink в Украине

  • 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
  • Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
  • Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
  • Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
  • В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
  • По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
  • 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
  • 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Читайте: Маск лично приказал ограничить работу Starlink в Украине после разговора с Трампом, - WSJ

Автор: 

помощь (8789) США (30791) Рубио Марко (508)
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Топ комментарии
+21
пнх разом із трампом
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21.10.2026 09:06 Ответить
+21
Допомога була від Байдена в ви курви рудої суки її відбираєте і ще ***** в друзі записали.
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21.10.2026 09:10 Ответить
+20
яким боком гниди трампісти до допомоги Україні? ці гниди в 2023 році блокували допомогу 6 місяців в палаті представників і з приходом рудої мавпи максимально знизили допомогу наскільки це дозволяє законодавство США.
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21.10.2026 09:10 Ответить

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