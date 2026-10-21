України зараз не було б, якби не допомога від США та хоробрість українських воїнів, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що України сьогодні не було б, якби не мільярдна допомога від Сполучених Штатів.

Про це він сказав у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за адміністрації Трампа, України зараз не існувало б. Україна як суверенна держава не існувала б", - наголосив Рубіо.

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Водночас він сказав, що також відзначити хоробрість українських воїнів, оскільки вони "абсолютно дуже хоробро боролися за свою країну і робили надзвичайні речі завдяки наданій їй допомозі, протистоячи набагато більшій країні".

"Але давайте будемо дуже чітко розуміти: сьогодні не було б жодної України, якби не допомога, яку Сполучені Штати надавали Україні в обсягах мільярдів доларів - починаючи від адміністрації Байдена і продовжуючи через цю адміністрацію також", - сказав держсекретар США.

Рубіо нагадав, що прогнози давали Україні 5 днів.

"А ми вже наближаємося до п'яти років. І значною мірою це заслуга бійців в Україні, їхньої мужності та того, як наполегливо вони борються", - підсумував він.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

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