Війна в Україні стосується лише Донбасу, який РФ не може взяти збройним шляхом, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України стосується Донбасу — регіону, який Москва хоче й не може захопити військовим шляхом. Водночас обидві сторони мають піти на деякі поступки.

Про це Рубіо сказав в інтерв'ю India Today, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про Донбас

Журналіст нагадав, що російський диктатор Володимир Путін напередодні заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з США та Україною, і запитав, який шлях до завершення війни Рубіо вважає реалістичним.

"Це дуже складний конфлікт, і я знаю, що президент [Трамп] приділяє йому величезну кількість часу. У нас є люди, які цілий день тільки й роблять, що намагаються знайти спосіб змінити ситуацію й подолати розбіжності. Я б лише сказав, що ця війна — люди постійно кажуть, що це війна в Україні. Ця війна — про Донбас. Це про один регіон країни. По суті, це про 11 відсотків однієї частини цієї країни, яку хоче Росія й не може взяти військовим шляхом і від якої Україна не готова відмовитися. І в них є вагомі причини не хотіти цього робити — заради суверенітету й власної довгострокової безпеки", — сказав Рубіо.

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Обидві сторони мають піти на поступки

За словами посадовця, питання в тому, чи існує компроміс, на який обидві сторони мають піти.

"Цю війну не вирішити військовим шляхом. Ця війна завершиться лише дипломатичним шляхом. І питання в тому, чи можна дійти до результату, за якого обидві сторони отримають щось корисне, але й підуть на поступки, і покласти цьому край", — сказав Рубіо.

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Роль США

Рубіо наголосив, що без переговорів вирішити конфлікт неможливо, і США готові виконувати роль посередника.

"Це складно, але вам скажу: як би важко не було, це неможливо зробити, якщо обидві сторони не сидять за столом і не розмовляють, і ми раді відігравати посередницьку роль. Це те, що ми намагаємося робити: не стверджуємо, що сам лише збір їх в одній кімнаті розв'яже проблему, але в нас немає жодного шансу її розв'язати, якщо ми не можемо зібрати їх в одній кімнаті", — сказав він.

Рубіо також прокоментував дозвіл США купувати російський дизель і про виняток із санкцій для Індії щодо російської нафти. Ці заяви він пов'язав із впливом війни на світову економіку, зокрема на ціни на дизельне пальне.

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Що передувало?

20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.

21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.

Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.

22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

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