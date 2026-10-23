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Війна в Україні стосується лише Донбасу, який РФ не може взяти збройним шляхом, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України стосується Донбасу — регіону, який Москва хоче й не може захопити військовим шляхом. Водночас обидві сторони мають піти на деякі поступки.

Про це Рубіо сказав в інтерв'ю India Today, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про Донбас

Журналіст нагадав, що російський диктатор Володимир Путін напередодні заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з США та Україною, і запитав, який шлях до завершення війни Рубіо вважає реалістичним.

"Це дуже складний конфлікт, і я знаю, що президент [Трамп] приділяє йому величезну кількість часу. У нас є люди, які цілий день тільки й роблять, що намагаються знайти спосіб змінити ситуацію й подолати розбіжності. Я б лише сказав, що ця війна — люди постійно кажуть, що це війна в Україні. Ця війна — про Донбас. Це про один регіон країни. По суті, це про 11 відсотків однієї частини цієї країни, яку хоче Росія й не може взяти військовим шляхом і від якої Україна не готова відмовитися. І в них є вагомі причини не хотіти цього робити — заради суверенітету й власної довгострокової безпеки", — сказав Рубіо.

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Обидві сторони мають піти на поступки

За словами посадовця, питання в тому, чи існує компроміс, на який обидві сторони мають піти.

"Цю війну не вирішити військовим шляхом. Ця війна завершиться лише дипломатичним шляхом. І питання в тому, чи можна дійти до результату, за якого обидві сторони отримають щось корисне, але й підуть на поступки, і покласти цьому край", — сказав Рубіо.

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Роль США

Рубіо наголосив, що без переговорів вирішити конфлікт неможливо, і США готові виконувати роль посередника.

"Це складно, але вам скажу: як би важко не було, це неможливо зробити, якщо обидві сторони не сидять за столом і не розмовляють, і ми раді відігравати посередницьку роль. Це те, що ми намагаємося робити: не стверджуємо, що сам лише збір їх в одній кімнаті розв'яже проблему, але в нас немає жодного шансу її розв'язати, якщо ми не можемо зібрати їх в одній кімнаті", — сказав він.

Рубіо також прокоментував дозвіл США купувати російський дизель і про виняток із санкцій для Індії щодо російської нафти. Ці заяви він пов'язав із впливом війни на світову економіку, зокрема на ціни на дизельне пальне.

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Що передувало?

  • 20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.
  • 21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.
  • Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.
  • 22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

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Автор: 

перемовини (3946) територіальна цілісність (345) Донбас (19665) Рубіо Марко (512) війна в Україні (9495)
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Топ коментарі
+12
Тупий невіглас
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23.10.2026 22:15 Відповісти
+10
от покидьок
то чому гинуть діти у Київі та по всій Україні??
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23.10.2026 22:20 Відповісти
+9
Прикидається.Не можуть же всі вони бути дебілами.
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23.10.2026 22:21 Відповісти

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