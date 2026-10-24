Украина не может позволить себе слабого президента, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны стране нужны сильная армия, президент и народ. Он также объяснил свою жесткую реакцию на давление и прокомментировал отношения с Соединенными Штатами и президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью ABC News.

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По словам главы государства, Украина не может позволить себе слабого президента, поскольку речь идет о выживании страны во время войны.

"В такой ситуации я должен быть сильным. Украина не может позволить себе слабого президента сейчас. Возможно, после войны — любого… Но сейчас, если Украина хочет выжить, ей нужны сильная армия, сильный президент и сильный народ", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что будет реагировать на любое давление, поскольку, по его мнению, в противном случае Украина окажется в еще более сложном положении.

"Поэтому наша реакция такая жесткая. Поэтому на любое давление на меня я, конечно, буду отвечать. Потому что иначе нас сожрут. России проще, потому что мы меньше. Но с нами, с народом Украины, все не так просто. Поэтому иногда я, возможно, бываю не очень вежливым", — сказал президент.

О поддержке США

Во время интервью Зеленского также спросили, чувствует ли он поддержку со стороны Соединенных Штатов на фоне последних событий. В ответ президент Украины заявил об отсутствии поддержки.

"Чувствую то, что чувствую. Это не поддержка", — сказал президент.

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Об отношениях Трампа с Путиным

Зеленский отметил, что решение поддерживать дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным является личным решением Трампа.

"Я не знаю, правильно это или нет, потому что дружить с Путиным или нет — это его личное решение", — сообщил Зеленский и добавил, что "они находятся в довольно хороших отношениях".

В то же время Зеленский в своих ответах подчеркнул необходимость защищать интересы Украины и реагировать на давление в условиях полномасштабной войны.

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