Украина готова прекратить боевые действия на линии фронта, но не будет признавать оккупированные территории российскими, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить боевые действия и заморозить войну на нынешней линии фронта. В то же время Украина не согласится признавать временно оккупированные территории российскими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью ABC News.

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"Да, мы готовы остановить эту войну как можно скорее. Заморозить конфликт по линии фронта прямо сейчас", — заявил Зеленский.

Зеленский объяснил, почему Украина не согласится отдать Донбасс

В интервью президента также спросили, готов ли он ради мирного соглашения отдать 25% территории Украины. Зеленский ответил отрицательно и пояснил, что такая уступка фактически означала бы отказ от всего Донбасса.

По словам главы государства, в настоящее время Россия контролирует 19,3% территории Украины.

"Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что мы должны отказаться от всего Донбасса, это будет означать, что они (россияне — ред.) будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%", — сказал президент.

Украина не будет признавать оккупированные территории российскими

Зеленский подчеркнул, что готовность заморозить боевые действия не означает согласия на юридическое признание временно оккупированных украинских территорий российскими.

"Мы не согласимся — я слышал такие предложения — на то, чтобы временно оккупированную территорию признать российской", — отметил президент.

В ходе того же интервью глава государства также сообщил, что ограничения для спутниковой связи Starlink продолжают действовать.

Кроме того, Зеленский заявил, что за последние 90 дней Украина получила от стратегического партнера 24 ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Что этому предшествовало?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины касается Донбасса — региона, который Москва хочет, но не может захватить военным путем. В то же время обе стороны должны пойти на некоторые уступки.

20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.

21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.

22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.

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