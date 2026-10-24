Украина готова прекратить боевые действия на линии фронта, но не будет признавать оккупированные территории российскими, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить боевые действия и заморозить войну на нынешней линии фронта. В то же время Украина не согласится признавать временно оккупированные территории российскими.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью ABC News.
"Да, мы готовы остановить эту войну как можно скорее. Заморозить конфликт по линии фронта прямо сейчас", — заявил Зеленский.
Зеленский объяснил, почему Украина не согласится отдать Донбасс
В интервью президента также спросили, готов ли он ради мирного соглашения отдать 25% территории Украины. Зеленский ответил отрицательно и пояснил, что такая уступка фактически означала бы отказ от всего Донбасса.
По словам главы государства, в настоящее время Россия контролирует 19,3% территории Украины.
"Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что мы должны отказаться от всего Донбасса, это будет означать, что они (россияне — ред.) будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%", — сказал президент.
Украина не будет признавать оккупированные территории российскими
Зеленский подчеркнул, что готовность заморозить боевые действия не означает согласия на юридическое признание временно оккупированных украинских территорий российскими.
"Мы не согласимся — я слышал такие предложения — на то, чтобы временно оккупированную территорию признать российской", — отметил президент.
В ходе того же интервью глава государства также сообщил, что ограничения для спутниковой связи Starlink продолжают действовать.
Кроме того, Зеленский заявил, что за последние 90 дней Украина получила от стратегического партнера 24 ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
Что этому предшествовало?
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины касается Донбасса — региона, который Москва хочет, но не может захватить военным путем. В то же время обе стороны должны пойти на некоторые уступки.
- 20 октября президент Владимир Зеленский встретился в Норвегии со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и сообщил, что тот во время переговоров с россиянами в Санкт-Петербурге передаст наработанные предложения по гарантиям безопасности, которые уже зафиксированы в соответствующем документе.
- 21 октября спецпосланник Трампа встретился с Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом. В ходе переговоров Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков впоследствии заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в середине ноября.
- Впоследствии Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Киев о готовности России к встрече на уровне переговорных команд. По его словам, Украина поддерживает предложение провести переговоры как можно скорее.
- 22 октября диктатор РФ Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. По его словам, целью переговоров должно стать достижение окончательного мира и формирование системы безопасности для России и Украины.
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Тобі Порошенко то все на пальцях розкладав в деталях, а ти пиszдів, шо то він війну не хоче закінчувать. Тебе розвідки союзників попереджали, ти ж казав, шо тобі видніше!!! Майдани виходили тебе попереджати, що не можна відводити війська, ти на них *** забив і пішов розміновувати схід, через що в Херсон в розвалочку на сігарєті рускі зайшли прогулочним кроком!!! Ти на нас з Софією кримінальну справу завів, коли ми тебе теж про це все ПОПЕРЕДЖАЛИ, КОЛИ ТИ ПРИПЕРСЯ В ЗОЛОТЕ НАШЕ ВІЙСЬКО ВІДВОДИТИ, ***** ТИ ТАКА!!!!!!!! ТЕПЕР ТИ С...КА ХОЧЕШ СКАЗАТЬ, ШО НУ ТИ Ж НЕ ДУМАВ ШО ТАК БУДЕ, ЇБАНАТ *****!!!!!! ЧЕРЕЗ ТЕБЕ ТАКІ ЛЮДИ В ЗЕМЛЮ ПІШЛИ!!!!! ТА ШОБ ТИ pd.r безмозглий sДОХ! Іди ***** з посади безтолоч, в тюрму *****! Разом зі своїми менеджерами, єрмаками, міндічами і простітутками на посадах дипломатів! Тут вже нема шо красти, твоя зелена моносеча усі резерви країни розжерла! Ви зіпсували і розікрали безпрецендентну допомогу і ставлення союзників до нашого захисту. ТИ найгірше, що трапилось з Україною за всі часи її незалежності. І САМЕ ТЕБЕ, СКОТИНУ, УКРАЇНА РИЗИКУЄ НЕ ПЕРЕЖИТИ! ТИ, судячи з того, що тут наговорив - ЛОХ!!! Та ще й тут умудрився в своєму власному пройобі звинуватити партнерів, падло. Бо ти ж у нас ну ніде не винуватий. Усі винні, окрім тебе. Тут очевидно в тебе лише два варіанта ти або лох, або зрадник і те й інше то є загибель нашої державності. І в будь якому випадку ТИ злочинець, бо усі рішення приймав ТИ і підконтрольна ТОБІ монобільшість. Саме ТИ несеш абсолютно повну відповідальність за увесь пиз#ець, до якого ти довів країну.
Люди шо ви наробили, де були ваші мозги!!!!?????? Воно ж в нього на морді було написано, чим воно є... Ви самі підписали собі цей вирок і то єдине в чому він був чесний, він же казав "Я ваш вирок". Що тепер робити і як розхльобувати все це зелене гівноправління тепер ніхто у світі не знає. Осел апокаліпсису не має правити Україною. І не мав. Але хто ж знав шо так буде, да? Ви ж теж не знали? Просто серіальчик інтересний тоді подивились, трошки замріялись. Буває. Жаль лише що вас стільки тепер в могилах лежить. Треба обережніше контент по телевізорах підбирати.
Путін аплодує стоячи.
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Знесуть пост, або сторінку, мені вже по***. Бо нам так скоро знесуть державність. І не спостерігається ніяких змін, ніяких хороших перспектив, ніяких надій хоч на когось. Ситуація насправді лише в руках наших виборців. Можна сказати, остання надія в їх руках. Хочуть просрати вже все до кінця, оберуть знову цього упоротого нарциса. Хто за нього галку поставить, купіть одразу собі труну, вам до неї там вже рукой подать.
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Боже! Що я зараз почитав??? Він дійсно вважає українців йолопами?
«Ніхто не очікував, що вони пройдуть через Білорусь і рушать на столицю. Ось чому у нас там не було сильних військ. Це беззаперечний факт» - Зеленський.
Прочитавши цю маячню, одразу ж напрошується просте, як форма цегли питання: «А зі сторони тимчасово окупованого Криму, ти (от саме так)… ТИ теж не очікував просування військ агресора? Бо там теж не було сильних військ. Один батальйон морської піхоти в районі Чонгару та Генічеську і механізована бригада, яка не встигла вчасно вийти з полігону під Олешками»? І це до речі теж беззаперечний факт. Вже зранку 25 лютого російські війська були біля Мелітополя. Сто тридцять кілометрів по прямій.
НЕ ОЧІКУВАВ ВІН! У мене немає притомних слів! Для цього «палкавоцця», напевне буде відкриттям той факт, що в Україні ще залишились люди, які чудово пам'ятають ті дні. І це також беззаперечний факт.
Напевне Вові треба нагадати, що з січня 2022 року у нього на столі лежали вичерпні дані від Директора ЦРУ (про майбутні дії окупантів), які йому передали після того, як він вже відтягнувся в Колибі на Буковелі із кентом Андрюхою. Для цього, щоби ж ткнути носом в очевидне, Директор ЦРУ особисто прилетів до Києва!
Послушай, Вова! Я тобі, нагадаю дії іншого президента України! Ну того, про якого ти кривлявся на стадіоні «Отакойвиголовнокомандувач». До нього не приїздив Голова ЦРУ, йому не кричали місяцями союзники у вуха: «Рийте окопи! Готуйтеся до великої війни». Але після того, як в листопаді 2018 року, в Керченській протоці були захоплені два українських катера та буксир, той Президент (до якого, до речі, ти застосував санкції), миттєво вніс на розгляд Верховної Ради Рішення про введення в Україні воєнного стану в окремих областях. І вже потім, сім годин депутати "відтанцьовували", намагаючись звинуватити Порошенка в чому завгодно! Але все ж таки рішення було прийняте. І одразу ж, Президент, як Верховний Головнокомандувач ввів у дію інше своє рішення… На застосування військ. І після цього одразу ж в Мелітополь примчались певні підрозділи 95-ї бригади та взяли військовий аеродром під додаткову охорону. Військо почало… ДІЯТИ на випередження! Саме про це в своєму інтерв'ю «УП» розповідав генерал Сергій Наєв. Прямо натякаючи на те, що якби ж ХТОСЬ почухався заздалегідь наприкінці 2021 (та хоча б в січні 2022) року, то все пішло б геть за іншим сценарієм.
А що зробив ти? А нічого, Вова! Ти просто… НЕ ОЧІКУВАВ маючи на руках всю необхідну інформацію, яку тільки можна було мати! Потужний полководець. Тут вже не посперечаєшся!
Ну і на останок, друзі, я наведу дві фрази однієї і тієї ж людини. Як до них ставитися, вирішуйте самі.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Лютий 2022 року.
«У нас просто не було такої армії. Тільки уявіть: на вас іде 200 000 людей. Це просто неможливо захистити» (с) Жовтень 2026 року.
Від себе особисто скажу… Можливо було захистити! МОЖЛИВО! Тому що у тебе, Вова, окрім війська, яке ти не захотів збільшувати, були ще двісті тисяч людей першого оперативного резерву! А це сорок бригад, в яких кожен мав досвід ведення бойових дій! Правда для цього, треба було тобі не на лижах ганяти та горілку жерти в Буковелі із Єрмаком, а прийняти ОДНЕ рішення! Тобі, Вова і нікому більше… Рішення, яке ти НЕ ПРИЙНЯВ.
І як буде нагода, сядь і порахуй, скільки українців не отримали свій шанс вижити в лютому та березні 2022 року через те, що у тебе не вистачило банальної політичної сміливості!