Україна готова зупинити бойові дії по лінії фронту, але не визнаватиме окуповані землі російськими, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зупинити бойові дії та заморозити війну на нинішній лінії фронту. Водночас Україна не погодиться визнавати тимчасово окуповані території російськими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв’ю ABC News.
"Так, ми готові зупинити цю війну якнайшвидше. Заморозити конфлікт по лінії фронту просто зараз", - заявив Зеленський.
Зеленський пояснив, чому Україна не погодиться віддати Донбас
В інтерв’ю президента також запитали, чи готовий він заради мирної угоди віддати 25% території України. Зеленський відповів негативно та пояснив, що така поступка фактично означала б відмову від усього Донбасу.
За словами глави держави, наразі Росія контролює 19,3% території України.
"Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми маємо відмовитися від усього Донбасу, це означатиме, що вони (росіяни, — ред.) контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%", - сказав президент.
Україна не визнаватиме окуповані території російськими
Зеленський наголосив, що готовність заморозити бойові дії не означає згоди на юридичне визнання тимчасово окупованих українських територій російськими.
"Ми не погодимося - я чув такі пропозиції - на те, щоб тимчасово окуповану територію визнати російською", - зазначив президент.
Під час того самого інтерв’ю глава держави також повідомив, що обмеження для супутникового зв’язку Starlink продовжують діяти.
Крім того, Зеленський заявив, що протягом останніх 90 днів Україна отримала від стратегічного партнера 24 ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.
Що передувало?
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України стосується Донбасу - регіону, який Москва хоче й не може захопити військовим шляхом. Водночас обидві сторони мають піти на деякі поступки.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.
- 21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.
- Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.
- 22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.
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Тобі Порошенко то все на пальцях розкладав в деталях, а ти пиszдів, шо то він війну не хоче закінчувать. Тебе розвідки союзників попереджали, ти ж казав, шо тобі видніше!!! Майдани виходили тебе попереджати, що не можна відводити війська, ти на них *** забив і пішов розміновувати схід, через що в Херсон в розвалочку на сігарєті рускі зайшли прогулочним кроком!!! Ти на нас з Софією кримінальну справу завів, коли ми тебе теж про це все ПОПЕРЕДЖАЛИ, КОЛИ ТИ ПРИПЕРСЯ В ЗОЛОТЕ НАШЕ ВІЙСЬКО ВІДВОДИТИ, ***** ТИ ТАКА!!!!!!!! ТЕПЕР ТИ С...КА ХОЧЕШ СКАЗАТЬ, ШО НУ ТИ Ж НЕ ДУМАВ ШО ТАК БУДЕ, ЇБАНАТ *****!!!!!! ЧЕРЕЗ ТЕБЕ ТАКІ ЛЮДИ В ЗЕМЛЮ ПІШЛИ!!!!! ТА ШОБ ТИ pd.r безмозглий sДОХ! Іди ***** з посади безтолоч, в тюрму *****! Разом зі своїми менеджерами, єрмаками, міндічами і простітутками на посадах дипломатів! Тут вже нема шо красти, твоя зелена моносеча усі резерви країни розжерла! Ви зіпсували і розікрали безпрецендентну допомогу і ставлення союзників до нашого захисту. ТИ найгірше, що трапилось з Україною за всі часи її незалежності. І САМЕ ТЕБЕ, СКОТИНУ, УКРАЇНА РИЗИКУЄ НЕ ПЕРЕЖИТИ! ТИ, судячи з того, що тут наговорив - ЛОХ!!! Та ще й тут умудрився в своєму власному пройобі звинуватити партнерів, падло. Бо ти ж у нас ну ніде не винуватий. Усі винні, окрім тебе. Тут очевидно в тебе лише два варіанта ти або лох, або зрадник і те й інше то є загибель нашої державності. І в будь якому випадку ТИ злочинець, бо усі рішення приймав ТИ і підконтрольна ТОБІ монобільшість. Саме ТИ несеш абсолютно повну відповідальність за увесь пиз#ець, до якого ти довів країну.
Люди шо ви наробили, де були ваші мозги!!!!?????? Воно ж в нього на морді було написано, чим воно є... Ви самі підписали собі цей вирок і то єдине в чому він був чесний, він же казав "Я ваш вирок". Що тепер робити і як розхльобувати все це зелене гівноправління тепер ніхто у світі не знає. Осел апокаліпсису не має правити Україною. І не мав. Але хто ж знав шо так буде, да? Ви ж теж не знали? Просто серіальчик інтересний тоді подивились, трошки замріялись. Буває. Жаль лише що вас стільки тепер в могилах лежить. Треба обережніше контент по телевізорах підбирати.
Путін аплодує стоячи.
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Знесуть пост, або сторінку, мені вже по***. Бо нам так скоро знесуть державність. І не спостерігається ніяких змін, ніяких хороших перспектив, ніяких надій хоч на когось. Ситуація насправді лише в руках наших виборців. Можна сказати, остання надія в їх руках. Хочуть просрати вже все до кінця, оберуть знову цього упоротого нарциса. Хто за нього галку поставить, купіть одразу собі труну, вам до неї там вже рукой подать.
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Боже! Що я зараз почитав??? Він дійсно вважає українців йолопами?
«Ніхто не очікував, що вони пройдуть через Білорусь і рушать на столицю. Ось чому у нас там не було сильних військ. Це беззаперечний факт» - Зеленський.
Прочитавши цю маячню, одразу ж напрошується просте, як форма цегли питання: «А зі сторони тимчасово окупованого Криму, ти (от саме так)… ТИ теж не очікував просування військ агресора? Бо там теж не було сильних військ. Один батальйон морської піхоти в районі Чонгару та Генічеську і механізована бригада, яка не встигла вчасно вийти з полігону під Олешками»? І це до речі теж беззаперечний факт. Вже зранку 25 лютого російські війська були біля Мелітополя. Сто тридцять кілометрів по прямій.
НЕ ОЧІКУВАВ ВІН! У мене немає притомних слів! Для цього «палкавоцця», напевне буде відкриттям той факт, що в Україні ще залишились люди, які чудово пам'ятають ті дні. І це також беззаперечний факт.
Напевне Вові треба нагадати, що з січня 2022 року у нього на столі лежали вичерпні дані від Директора ЦРУ (про майбутні дії окупантів), які йому передали після того, як він вже відтягнувся в Колибі на Буковелі із кентом Андрюхою. Для цього, щоби ж ткнути носом в очевидне, Директор ЦРУ особисто прилетів до Києва!
Послушай, Вова! Я тобі, нагадаю дії іншого президента України! Ну того, про якого ти кривлявся на стадіоні «Отакойвиголовнокомандувач». До нього не приїздив Голова ЦРУ, йому не кричали місяцями союзники у вуха: «Рийте окопи! Готуйтеся до великої війни». Але після того, як в листопаді 2018 року, в Керченській протоці були захоплені два українських катера та буксир, той Президент (до якого, до речі, ти застосував санкції), миттєво вніс на розгляд Верховної Ради Рішення про введення в Україні воєнного стану в окремих областях. І вже потім, сім годин депутати "відтанцьовували", намагаючись звинуватити Порошенка в чому завгодно! Але все ж таки рішення було прийняте. І одразу ж, Президент, як Верховний Головнокомандувач ввів у дію інше своє рішення… На застосування військ. І після цього одразу ж в Мелітополь примчались певні підрозділи 95-ї бригади та взяли військовий аеродром під додаткову охорону. Військо почало… ДІЯТИ на випередження! Саме про це в своєму інтерв'ю «УП» розповідав генерал Сергій Наєв. Прямо натякаючи на те, що якби ж ХТОСЬ почухався заздалегідь наприкінці 2021 (та хоча б в січні 2022) року, то все пішло б геть за іншим сценарієм.
А що зробив ти? А нічого, Вова! Ти просто… НЕ ОЧІКУВАВ маючи на руках всю необхідну інформацію, яку тільки можна було мати! Потужний полководець. Тут вже не посперечаєшся!
Ну і на останок, друзі, я наведу дві фрази однієї і тієї ж людини. Як до них ставитися, вирішуйте самі.
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема" (с) Лютий 2022 року.
«У нас просто не було такої армії. Тільки уявіть: на вас іде 200 000 людей. Це просто неможливо захистити» (с) Жовтень 2026 року.
Від себе особисто скажу… Можливо було захистити! МОЖЛИВО! Тому що у тебе, Вова, окрім війська, яке ти не захотів збільшувати, були ще двісті тисяч людей першого оперативного резерву! А це сорок бригад, в яких кожен мав досвід ведення бойових дій! Правда для цього, треба було тобі не на лижах ганяти та горілку жерти в Буковелі із Єрмаком, а прийняти ОДНЕ рішення! Тобі, Вова і нікому більше… Рішення, яке ти НЕ ПРИЙНЯВ.
І як буде нагода, сядь і порахуй, скільки українців не отримали свій шанс вижити в лютому та березні 2022 року через те, що у тебе не вистачило банальної політичної сміливості!
Чим "зупинка вогню і збереження 75% територій" кращі за "злочинні Мінські угоди"?
Риторичнішого питання не буває - нічим, бо по всім параметрам будєт хуже.
Тим більше, що і цього досягти навряд чи вдасться;
це треба бути Порошенком, щоби вирулити серед піраній геополітики та привести Україну в стан квітня 2019 року, з ракетною програмою, замінованим Чонгаром, ростом економіки та кавою у Відні.
Але "єдыный" з "1000 позітівних голів" надійно триматимуть рівень маразму в головах, тому Мінські продовжать проклинати (разом з П'ятим президентом), хоча щось подібне на Мінські схоже нам не світить.
Побачимо, що буде ще за півроку