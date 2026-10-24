Україна готова зупинити бойові дії по лінії фронту, але не визнаватиме окуповані землі російськими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зупинити бойові дії та заморозити війну на нинішній лінії фронту. Водночас Україна не погодиться визнавати тимчасово окуповані території російськими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв’ю ABC News.

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"Так, ми готові зупинити цю війну якнайшвидше. Заморозити конфлікт по лінії фронту просто зараз", - заявив Зеленський.

Зеленський пояснив, чому Україна не погодиться віддати Донбас

В інтерв’ю президента також запитали, чи готовий він заради мирної угоди віддати 25% території України. Зеленський відповів негативно та пояснив, що така поступка фактично означала б відмову від усього Донбасу.

За словами глави держави, наразі Росія контролює 19,3% території України.

"Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми маємо відмовитися від усього Донбасу, це означатиме, що вони (росіяни, — ред.) контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%", - сказав президент.

Україна не визнаватиме окуповані території російськими

Зеленський наголосив, що готовність заморозити бойові дії не означає згоди на юридичне визнання тимчасово окупованих українських територій російськими.

"Ми не погодимося - я чув такі пропозиції - на те, щоб тимчасово окуповану територію визнати російською", - зазначив президент.

Під час того самого інтерв’ю глава держави також повідомив, що обмеження для супутникового зв’язку Starlink продовжують діяти.

Крім того, Зеленський заявив, що протягом останніх 90 днів Україна отримала від стратегічного партнера 24 ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Що передувало?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України стосується Донбасу - регіону, який Москва хоче й не може захопити військовим шляхом. Водночас обидві сторони мають піти на деякі поступки.

20 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся в Норвегії із спецпосланцем США Стівом Віткоффом та повідомив, що той під час переговорів із росіянами у Санкт-Петербурзі передасть напрацьовані пропозиції щодо безпекових гарантій, які вже зафіксовані у відповідному документі.

21 жовтня спецпосланець Трампа зустрівся з Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці під Петербургом. Під час перемовин Віткофф заявив про наявність передумов для припинення вогню.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков згодом заявив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною вже в середині листопада.

Згодом Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Київ про готовність Росії до зустрічі на рівні переговорних команд. За його словами, Україна підтримує пропозицію провести переговори якнайшвидше.

22 жовтня диктатор РФ Путін заявив про готовність Москви відновити тристоронні переговори з Україною та США. За його словами, метою переговорів має стати досягнення остаточного миру та формування системи безпеки для Росії й України.

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