Україна не може дозволити собі слабкого президента, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни країні потрібні сильні армія, президент і народ. Він також пояснив свою жорстку реакцію на тиск і прокоментував відносини зі Сполученими Штатами та президентом Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав в інтерв’ю ABC News.

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За словами глави держави, Україна не може дозволити собі слабкого президента, оскільки йдеться про виживання країни під час війни.

"У такій ситуації я маю бути сильним. Україна не може дозволити собі слабкого президента зараз. Можливо, після війни - будь-якого... Але зараз, якщо Україна хоче вижити, їй потрібні сильна армія, сильний президент і сильний народ", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що відповідатиме на будь-який тиск, оскільки, на його думку, інакше Україна опиниться в ще складнішому становищі.

"Тому наша реакція така жорстка. Тому на будь-який тиск на мене я, звісно, відповідатиму. Бо інакше нас з’їдять. Росії простіше, тому що ми менші. Але з нами, з народом України, все не так просто. Тому іноді я, можливо, буваю не дуже ввічливим", - сказав президент.

Про підтримку США

Під час інтерв’ю Зеленського також запитали, чи почувається він відданим Сполученими Штатами на тлі останніх подій. У відповідь президент України заявив про відсутність підтримки.

"Відчуваю те, що відчуваю. Це не підтримка", - сказав президент.

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Про відносини Трампа з Путіним

Зеленський зазначив, що рішення підтримувати дружні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним є особистим рішенням Трампа.

"Я не знаю, правильно це чи ні, бо дружити з Путіним чи ні - це його особисте рішення", - повідомив Зеленський і додав, що "вони перебувають в досить хороших стосунках".

Водночас Зеленський у своїх відповідях наголосив на необхідності захищати інтереси України та реагувати на тиск в умовах повномасштабної війни.

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