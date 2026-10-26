На Закарпатті BMW врізався у відбійник: 20-річний пасажир загинув, водій утік

У селі Костилівка Рахівського району Закарпатської області внаслідок ДТП загинув 20-річний пасажир BMW, а водій утік із місця аварії.

Про це йдеться в повідомленні Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію Закарпатської області.

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BMW врізався у відбійник: пасажир загинув на місці

Аварія сталася в неділю, 25 жовтня, близько 06:00. За даними поліції, на заокругленій ділянці дороги водій не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя, а потім зіткнувся з металевим відбійником.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Медики вже констатували смерть пасажира, який сидів на передньому сидінні. Загиблим виявився 20-річний житель Рахова.

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Водій утік, поліція встановлює його місцеперебування

Після аварії керманич залишив автомобіль і втік у невідомому напрямку. Правоохоронці попередньо встановили його особу та проводять пошукові заходи.

Поліція не повідомляє, чи перебував водій у стані сп’яніння та чому він залишив місце ДТП.

Слідчі внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

За цією статтею передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Остаточну кваліфікацію визначать за результатами розслідування.

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