Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено будинки, є поранені. ФОТОрепортаж

У ніч проти понеділка, 26 жовтня, війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілили окупанти?

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа.





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За даними ОВА, наразі відомо про двох постраждалих через російську атаку.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Оновлена інформація

Станом на 7 ранку кількість поранених унаслідок нічної ворожої атаки зросла до чотирьох людей.

Поранені дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків - 40 та 61 рік.

За даними ДСНС, пошкоджено скління готелю та 2 автобусів. Загорілися 3 автомобілі й суха рослинність.

Також пошкоджено приватний житловий будинок і 4 господарські споруди.











Рятувальники обстежили території для виявлення постраждалих. На місцях працювали екстрені служби міста. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи.