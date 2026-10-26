Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено будинки, є поранені. ФОТОрепортаж
У ніч проти понеділка, 26 жовтня, війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілили окупанти?
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа.
За даними ОВА, наразі відомо про двох постраждалих через російську атаку.
Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Оновлена інформація
Станом на 7 ранку кількість поранених унаслідок нічної ворожої атаки зросла до чотирьох людей.
Поранені дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків - 40 та 61 рік.
За даними ДСНС, пошкоджено скління готелю та 2 автобусів. Загорілися 3 автомобілі й суха рослинність.
Також пошкоджено приватний житловий будинок і 4 господарські споруди.
Рятувальники обстежили території для виявлення постраждалих. На місцях працювали екстрені служби міста. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи.
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