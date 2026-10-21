Росіяни атакували інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі: виникла пожежа, є поранений
Російські війська ввечері атакували інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму дописі в телеграм-каналі.
Удар по інфраструктурі Запоріжжя: виникла пожежа
За словами Михайла Семікіна, російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури міста. Після влучання на місці виникла пожежа.
"Ворог атакував Запоріжжя", — написав начальник ОВА.
За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина дістала поранення.
Раніше повідомлялося, що увечері в середу, 21 жовтня, РФ обстріляла балістикою Київ.
- У Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.
- Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, є постраждалі.
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