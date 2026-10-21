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Новини Обстріли Запоріжжя Атака РФ на Запоріжжя
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Росіяни атакували інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі: виникла пожежа, є поранений

Пожежа у Чернігові

Російські війська ввечері атакували інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму дописі в телеграм-каналі.

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Удар по інфраструктурі Запоріжжя: виникла пожежа

За словами Михайла Семікіна, російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури міста. Після влучання на місці виникла пожежа.

"Ворог атакував Запоріжжя", — написав начальник ОВА.

За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Раніше повідомлялося, що увечері в середу, 21 жовтня, РФ обстріляла балістикою Київ

  • У Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.
  • Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Також читайте: Росіяни атакували автобус у Запоріжжі FPV-дроном: є постраждалий. ФОТОрепортаж

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Запоріжжя (2395) обстріл (37547) Запорізька область (5381) атака (2321) Запорізький район (895)
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