Россияне атаковали инфраструктурный объект в Запорожье: возник пожар, есть раненый

Вечером российские войска атаковали инфраструктурный объект в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своем сообщении в Telegram-канале.

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Удар по инфраструктуре Запорожья: возник пожар

По словам Михаила Семикина, российские войска нанесли удар по инфраструктурному объекту города. После попадания на месте возник пожар.

"Враг атаковал Запорожье", — написал глава ОВА.

По предварительным данным, вследствие атаки один человек получил ранения.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 21 октября, РФ обстреляла Киев баллистическими ракетами.

В Днепровском районе вследствие вражеского удара повреждены частные жилые дома.

Кроме того, в другом месте Днепровского района повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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