Россияне атаковали инфраструктурный объект в Запорожье: возник пожар, есть раненый
Вечером российские войска атаковали инфраструктурный объект в Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своем сообщении в Telegram-канале.
Удар по инфраструктуре Запорожья: возник пожар
По словам Михаила Семикина, российские войска нанесли удар по инфраструктурному объекту города. После попадания на месте возник пожар.
"Враг атаковал Запорожье", — написал глава ОВА.
По предварительным данным, вследствие атаки один человек получил ранения.
Ранее сообщалось, что вечером в среду, 21 октября, РФ обстреляла Киев баллистическими ракетами.
- В Днепровском районе вследствие вражеского удара повреждены частные жилые дома.
- Кроме того, в другом месте Днепровского района повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.
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