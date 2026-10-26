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Новини Стрілянина в Києві
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Застрелив хлопця під час конфлікту у Києві: чоловіку повідомили про підозру. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 41-річному чоловіку, який 24 жовтня під час конфлікту у Святошинському районі Києва застрелив 23-річного місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.

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Деталі конфлікту

"Поліцейські встановили, що між чоловіком та молодиками стався конфлікт через те, що напередодні один із них чіплявся до знайомої фігуранта, яка працює в магазині. Підозрюваний зробив хлопцям зауваження, у відповідь ті зчинили бійку та застосували газовий балончик", — уточнили у поліції.

Тоді киянин дістав пістолет і здійснив кілька прицільних пострілів у їхній бік. Унаслідок стрілянини 23-річний хлопець дістав поранення грудної клітини та живота, від яких загинув на місці події. Його товариш зазнав легких тілесних ушкоджень.

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Чоловік отримав підозру за вбивство хлопця в Києві
Нацполіція

Підозра за вбивство

Поліція затримала стрільця. Слідчі Святошинського управління поліції повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловік отримав підозру за вбивство хлопця в Києві
Зброя затриманого

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Що передувало?

  • У суботу 24 жовтня у Святошинському районі Києва під час конфлікту чоловік відкрив вогонь з травматичної зброї, внаслідок чого одна людина загинула.

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Київ (17473) Нацполіція (15916) стрілянина (2034) вбивство (3437) підозра (970)
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