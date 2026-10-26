Застрелив хлопця під час конфлікту у Києві: чоловіку повідомили про підозру. ФОТО
Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 41-річному чоловіку, який 24 жовтня під час конфлікту у Святошинському районі Києва застрелив 23-річного місцевого мешканця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.
Деталі конфлікту
"Поліцейські встановили, що між чоловіком та молодиками стався конфлікт через те, що напередодні один із них чіплявся до знайомої фігуранта, яка працює в магазині. Підозрюваний зробив хлопцям зауваження, у відповідь ті зчинили бійку та застосували газовий балончик", — уточнили у поліції.
Тоді киянин дістав пістолет і здійснив кілька прицільних пострілів у їхній бік. Унаслідок стрілянини 23-річний хлопець дістав поранення грудної клітини та живота, від яких загинув на місці події. Його товариш зазнав легких тілесних ушкоджень.
Підозра за вбивство
Поліція затримала стрільця. Слідчі Святошинського управління поліції повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.
Що передувало?
- У суботу 24 жовтня у Святошинському районі Києва під час конфлікту чоловік відкрив вогонь з травматичної зброї, внаслідок чого одна людина загинула.
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