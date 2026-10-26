Італія підготувала новий пакет військової допомоги для України та відправить його якнайшвидше, - Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у понеділок, 26 жовтня, заявив, що новий пакет допомоги для України готовий.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Мілані, передає ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий пакет допомоги Україні готовий

Його заява стала відповіддю віцепрем’єру та міністру транспорту Маттео Сальвіні, який після свого переобрання лідером правої партії "Ліга" в неділю заявив, що прагнутиме припинити економічну та військову підтримку України з боку Італії.

"Моя позиція добре відома: ми стоїмо на боці України і продовжуватимемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно", - сказав Таяні.

Він заявив, що "наступний пакет військової допомоги вже готовий, і ми відправимо його до Києва якнайшвидше".

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Передісторія

На позачерговому з’їзді у Мілані Сальвіні зберіг за собою посаду лідера партії "Ліга", перемігши сенатора та ексміністра туризму Массімо Гаравалью з рахунком 465 проти 146 голосів. Міністр транспорту опинився під хвилею критики з боку поміркованих однопартійців, які незадоволені праворадикальним ухилом партії, а також тих, хто закликає повернутися до її традиційного фокусу на інтересах Північної Італії.

Після переобрання Сальвіні заявив, що планує вимагати від уряду припинення військової та фінансової допомоги Україні.

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