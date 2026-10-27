ЄС виділив 4,7 млрд євро на відшкодування державам-членам військової допомоги Україні
У понеділок, 26 жовтня, Рада Європейського Союзу ухвалила вісім рішень, що дозволяють використати 4,7 мільярда євро з Європейського фонду миру (EPF) для компенсації державам-членам витрат на військову допомогу Україні.
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Реалізація угоди щодо 6,6 млрд євро для України
Окрім цього, ще ще 230 мільйонів євро спрямують на фінансування військової місії ЄС з підтримки України EUMAM.
"Ці рішення є важливим кроком на шляху до реалізації політичної угоди, досягнутої державами-членами ЄС 25 вересня 2026 року, щодо мобілізації 6,6 мільярда євро для України в межах Європейського фонду миру (EPF). Угода передбачала надання Україні одного мільярда євро нової військової допомоги та подальше посилення EUMAM Ukraine у 2027 році", - сказано в заяві.
Європейський фонд миру
- Європейський фонд миру (EPF) - це позабюджетний механізму фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40 відсотків вартості зброї, яку вони надсилають Україні з власних запасів. Фонд був створений в березні 2021 року для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки й стабільності.
- Станом на сьогодні ЄС надав 6,4 мільярда євро з Європейського фонду миру на підтримку України.
- 25 вересня 2025 року держави-члени ЄС погодилися мобілізувати загалом 6,6 мільярда євро, з яких 4,9 мільярда євро було виділено сьогоднішніми рішеннями Ради ЄС.
- Крім того, ЄС спрямував через Європейський фонд миру 3,5 млрд євро надзвичайних доходів, отриманих від заморожених російських активів на задоволення трьох пріоритетних потреб України: боєприпаси, протиповітряну оборону та безпілотники.
- Із цих коштів безпосередньо в українського оборонно-промислового комплексу було закуплено військової техніки на суму понад 1,5 мільярда євро.
- Рішення щодо EPF вимагають одностайності серед держав-членів ЄС. Угорщина за часів уряду Віктора Орбана тривалий час блокувала виділення мільярдних траншів та пакетів допомоги Україні через цей фонд.
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