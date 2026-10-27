ЄС виділив 4,7 млрд євро на відшкодування державам-членам військової допомоги Україні

У понеділок, 26 жовтня, Рада Європейського Союзу ухвалила вісім рішень, що дозволяють використати 4,7 мільярда євро з Європейського фонду миру (EPF) для компенсації державам-членам витрат на військову допомогу Україні.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

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Реалізація угоди щодо 6,6 млрд євро для України

Окрім цього, ще ще 230 мільйонів євро спрямують на фінансування військової місії ЄС з підтримки України EUMAM.

"Ці рішення є важливим кроком на шляху до реалізації політичної угоди, досягнутої державами-членами ЄС 25 вересня 2026 року, щодо мобілізації 6,6 мільярда євро для України в межах Європейського фонду миру (EPF). Угода передбачала надання Україні одного мільярда євро нової військової допомоги та подальше посилення EUMAM Ukraine у ​​2027 році", - сказано в заяві.

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Європейський фонд миру

Європейський фонд миру (EPF) - це позабюджетний механізму фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40 відсотків вартості зброї, яку вони надсилають Україні з власних запасів. Фонд був створений в березні 2021 року для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки й стабільності.

Станом на сьогодні ЄС надав 6,4 мільярда євро з Європейського фонду миру на підтримку України.

25 вересня 2025 року держави-члени ЄС погодилися мобілізувати загалом 6,6 мільярда євро, з яких 4,9 мільярда євро було виділено сьогоднішніми рішеннями Ради ЄС.

Крім того, ЄС спрямував через Європейський фонд миру 3,5 млрд євро надзвичайних доходів, отриманих від заморожених російських активів на задоволення трьох пріоритетних потреб України: боєприпаси, протиповітряну оборону та безпілотники.

Із цих коштів безпосередньо в українського оборонно-промислового комплексу було закуплено військової техніки на суму понад 1,5 мільярда євро.

Рішення щодо EPF вимагають одностайності серед держав-членів ЄС. Угорщина за часів уряду Віктора Орбана тривалий час блокувала виділення мільярдних траншів та пакетів допомоги Україні через цей фонд.

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