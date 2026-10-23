ЄС може виділити Україні €46,7 млрд із додаткових €70 млрд на 2027 рік, - Кошта

Європейський Союз може покрити дві третини додаткових фінансових потреб України на 2027 рік, які оцінюють у 70 млрд євро. Йдеться приблизно про 46,7 млрд євро. Очікується, що рішення щодо фінансування можуть ухвалити в листопаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Rapporteur заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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"Зазвичай ми покриваємо дві третини фінансових потреб України", - сказав Кошта.

За його словами, на останньому засіданні Європейської ради лідери домовилися забезпечити додаткові потреби України та доручили Європейській комісії підготувати конкретні пропозиції.

"Комісія працює, і я припускаю, що в листопаді ми зможемо прийняти рішення з цього питання", - зазначив президент Євроради.

Союзників закликають збільшити військову допомогу

У документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання Rapporteur, країнам НАТО, що не входять до ЄС, запропонували надати Україні окрему двосторонню військову допомогу на 70 млрд євро.

Йдеться про виконання домовленостей, досягнутих на саміті Альянсу в Анкарі в липні. Серед країн, яких стосується заклик, - Велика Британія, Канада та Норвегія.

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У документі наголошується, що фінансування має бути зосереджене на постачанні безпілотників, які Київ визначає як один із пріоритетів.

ЄС може повернутися до питання фінансування в грудні

Кошта заявив, що якщо лідери Євросоюзу не досягнуть домовленості на зустрічі 26-27 листопада, вони спробують погодити рішення на саміті 17-18 грудня.

На попередній зустрічі лідери дали зрозуміти, що одним із пріоритетних варіантів фінансування може стати нова позика, забезпечена спільними запозиченнями ЄС.

Водночас Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія заявили, що не братимуть участі в новому кредиті, але й не перешкоджатимуть іншим країнам ЄС його погодити.

Скільки коштів потрібно Україні

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня на саміті в Брюсселі заявив, що у 2027 році Україні знадобиться додатково 70 млрд євро для продовження боротьби проти російської агресії.

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