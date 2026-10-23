ЄС може виділити Україні €46,7 млрд із додаткових €70 млрд на 2027 рік, - Кошта
Європейський Союз може покрити дві третини додаткових фінансових потреб України на 2027 рік, які оцінюють у 70 млрд євро. Йдеться приблизно про 46,7 млрд євро. Очікується, що рішення щодо фінансування можуть ухвалити в листопаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Rapporteur заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
"Зазвичай ми покриваємо дві третини фінансових потреб України", - сказав Кошта.
За його словами, на останньому засіданні Європейської ради лідери домовилися забезпечити додаткові потреби України та доручили Європейській комісії підготувати конкретні пропозиції.
"Комісія працює, і я припускаю, що в листопаді ми зможемо прийняти рішення з цього питання", - зазначив президент Євроради.
Союзників закликають збільшити військову допомогу
У документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання Rapporteur, країнам НАТО, що не входять до ЄС, запропонували надати Україні окрему двосторонню військову допомогу на 70 млрд євро.
Йдеться про виконання домовленостей, досягнутих на саміті Альянсу в Анкарі в липні. Серед країн, яких стосується заклик, - Велика Британія, Канада та Норвегія.
У документі наголошується, що фінансування має бути зосереджене на постачанні безпілотників, які Київ визначає як один із пріоритетів.
ЄС може повернутися до питання фінансування в грудні
Кошта заявив, що якщо лідери Євросоюзу не досягнуть домовленості на зустрічі 26-27 листопада, вони спробують погодити рішення на саміті 17-18 грудня.
На попередній зустрічі лідери дали зрозуміти, що одним із пріоритетних варіантів фінансування може стати нова позика, забезпечена спільними запозиченнями ЄС.
Водночас Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія заявили, що не братимуть участі в новому кредиті, але й не перешкоджатимуть іншим країнам ЄС його погодити.
Скільки коштів потрібно Україні
Президент України Володимир Зеленський минулого тижня на саміті в Брюсселі заявив, що у 2027 році Україні знадобиться додатково 70 млрд євро для продовження боротьби проти російської агресії.
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