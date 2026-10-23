ЕС может выделить Украине 46,7 млрд евро из дополнительных 70 млрд евро на 2027 год, - Кошта

Европейский Союз может покрыть две трети дополнительных финансовых потребностей Украины на 2027 год, которые оцениваются в 70 млрд евро. Речь идет примерно о 46,7 млрд евро. Ожидается, что решение о финансировании может быть принято в ноябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Rapporteur заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

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"Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины", — сказал Кошта.

По его словам, на последнем заседании Европейского совета лидеры договорились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили Европейской комиссии подготовить конкретные предложения.

"Комиссия работает, и я полагаю, что в ноябре мы сможем принять решение по этому вопросу", — отметил президент Евросовета.

Союзников призывают увеличить военную помощь

В документе Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание Rapporteur, странам НАТО, не входящим в ЕС, предложили предоставить Украине отдельную двустороннюю военную помощь в размере 70 млрд евро.

Речь идет о выполнении договоренностей, достигнутых на саммите Альянса в Анкаре в июле. Среди стран, к которым обращен этот призыв, — Великобритания, Канада и Норвегия.

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В документе подчеркивается, что финансирование должно быть сосредоточено на поставках беспилотников, которые Киев определяет как один из приоритетов.

ЕС может вернуться к вопросу финансирования в декабре

Кошта заявил, что если лидеры Евросоюза не достигнут договоренности на встрече 26-27 ноября, они попытаются согласовать решение на саммите 17-18 декабря.

На предыдущей встрече лидеры дали понять, что одним из приоритетных вариантов финансирования может стать новый кредит, обеспеченный совместными заимствованиями ЕС.

В то же время Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите, но и не будут препятствовать другим странам ЕС в его согласовании.

Сколько средств нужно Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе на саммите в Брюсселе заявил, что в 2027 году Украине понадобится дополнительно 70 млрд евро для продолжения борьбы против российской агрессии.

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