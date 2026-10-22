Зеленский назвал главные потребности Украины от Европы: не снимать санкции с РФ и предоставить более совершенные ракеты

ПрезидентВладимир Зеленский заявил, что ракет для ПВО, предоставленных европейскими союзниками, "недостаточно". Сейчас Украина больше всего нуждается в двух вещах от партнеров.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Дефицит перехватчиков

Из-за критического дефицита ракет-перехватчиков украинские военные, даже получив предупреждение о баллистической ракете, зачастую не имеют чем ее сбить.

Европейские союзники, по словам Зеленского, предоставили часть ракет для ПВО, но "этого недостаточно, чтобы защититься".

По словам президента, от союзников Украине сейчас нужны две вещи: "Не отменять санкции против Путина... (и) предоставить нам лучшие ракеты".

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О разведданных от США

По словам Зеленского, в начале этой недели обмен разведданными с США возобновили, но Starshield, военный сервис компании SpaceX, пока не восстановлен полностью.

Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничил работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

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