Зеленський назвав головні потреби України від Європи: Не знімати санкції з РФ й надати кращі ракети

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракет для ППО, які надали європейські союзники, "недостатньо". Зараз Україна потребує найбільше двох речей від партнерів.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Дефіцит перехоплювачів

Через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів українські військові, навіть отримавши попередження про балістичну ракету, часто не мають чим її збити.

Європейські союзники, за словами Зеленського, надали частину ракет для ППО, але "цього недостатньо, щоб захиститися".

За словами президента, від союзників Україні зараз потрібні дві речі: "Не скасовувати санкції проти Путіна... (і) надати нам кращі ракети".

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Про розвіддані від США

За словами Зеленського, на початку цього тижня обмін розвідданими зі США відновили, але Starshield, військовий сервіс компанії SpaceX, поки що не відновлений повністю.

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

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