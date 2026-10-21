17 млрд евро помощи Украина может получить в этом году, но нужны реформы, - Кошта

В этом году Евросоюз может предоставить Украине еще 17 млрд евро помощи, но при условии проведения реформ.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Условия

"Наша решимость поддерживать Украину и ее народ — сильнее, чем когда-либо. В этом году уже было выплачено 16 миллиардов евро в рамках оборонной составляющей займа для Украины.

Также в этом году будет предоставлено 17 миллиардов евро бюджетной поддержки. Однако эти средства предоставляются при условии проведения необходимых реформ", — сказал он.

Кошта подчеркнул, что Европа обеспечит "финансирование потребностей Украины, как это необходимо до 2027 года".

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В настоящее время на долю Европы и ее государств-членов приходится 80% внешней помощи, предоставленной Украине. По словам Кошты, другие "международные партнеры также должны активизировать и усилить свои усилия".

Кроме того, президент Европейского совета убежден, что стремление к миру должно сопровождаться постоянным давлением на агрессора.

"Наша цель остается неизменной — справедливый и прочный мир на условиях, уважающих суверенитет и безопасность Украины", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро, и государству потребуется дополнительно не менее 70 миллиардов евро помощи от ЕС на оборону.

Фон дер Ляйен подтвердила, что дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет 70 млрд евро.

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