В Еврокомиссии пока не знают, где взять дополнительные 70 млрд евро для Украины на 2027 год, - пресс-секретарь

Евросоюз планирует выделить Украине 45 млрд евро в 2027 году, однако для покрытия дефицита финансирования еще необходимо найти около 70 млрд евро.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы не можем сделать все сами. Поэтому наши партнеры в целом должны активизировать свои усилия. Они должны взять на себя финансовые обязательства и выполнить их. Это очень важно", — сказал он.

Уйвари подтвердил, что дефицит финансирования на 2027 год составит около 70 млрд евро. Эта сумма уже учитывает 45 млрд евро, которые ЕС планирует выделить в следующем году, а также часть обязательств международных партнеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Коштой и фон дер Ляйен: обсудили потребности в энергетике и ПВО, скоординировали евроинтеграционный трек. ВИДЕО

Таким образом, необходимо найти еще около 70 миллиардов евро сверх уже запланированного финансирования.

В то же время пресс-секретарь отметил, что в 2026 году для Украины еще предусмотрено около 30 миллиардов евро финансирования. Однако важно не сбавлять темп реформ.

"Чтобы эти средства были выплачены, Украина должна продолжать соответствующие реформы. А что касается оборонной составляющей, мы должны заключить соглашения, обеспечивающие реализацию уже утвержденного графика закупок", — добавил Уйвари.

Читайте также: Еврокомиссия высказала замечания Украине по поводу продолжения финансирования телемарафона, - проект отчета

Замороженные активы

Также у пресс-секретаря спросили, вернется ли ЕК к рассмотрению возможности использования замороженных российских активов, учитывая, что Бельгия не демонстрирует готовности изменить свою позицию.

По его словам, пока рано говорить о конкретных вариантах финансирования.

Читайте также: Только Украина должна решать вопросы выборов и своего будущего, - еврокомиссар Кос

"Мы получили от государств-членов призыв изучить, что можно сделать на уровне Европейского Союза. И именно этим мы и будем заниматься. Мы будем рассматривать возможные варианты. Но, опять же, это не то, что мы можем сделать в одиночку", — ответил Уйвари.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо также подчеркнула, что пока рано конкретизировать, какие именно варианты покрытия дефицита финансирования Украины может предложить ЕС.

Однако представители Еврокомиссии не уточнили, когда именно могут быть представлены новые варианты финансирования Украины.

Читайте: Зеленский анонсировал встречи в Европе на следующей неделе: Работаем над тем, чтобы была ПВО

Что этому предшествовало?

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро, и государству потребуется дополнительно не менее 70 миллиардов евро помощи от ЕС на оборону.

Фон дер Ляйен подтвердила, что дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет 70 млрд евро.

Читайте: Евросоюз выделил Украине 2,86 млрд евро на оборону