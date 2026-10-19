У Єврокомісії поки не знають, де взяти додаткові 70 млрд євро для України на 2027 рік, - речник

Євросоюз планує надати Україні 45 млрд євро у 2027 році, однак для покриття дефіциту фінансування ще потрібно знайти близько 70 млрд євро.

Про це сказав речник Єврокомісії Балаш Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо?

"Ми не можемо зробити все самі. Тому наші партнери загалом повинні активізувати свої зусилля. Вони мають виступити з фінансовими зобов’язаннями та виконати їх. Це дуже важливо", - сказав він.

Уйварі підтвердив обсяг дефіциту фінансування на 2027 рік у близько 70 млрд євро. Сума вже враховує 45 млрд євро, які ЄС планує надати наступного року, а також частину зобов’язань міжнародних партнерів.

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Таким чином необхідно знайти ще близько 70 мільярдів євро понад уже заплановане фінансування.

Водночас речник зазначив, що у 2026 році для України ще передбачено близько 30 мільярдів євро фінансування. Проте важливо не втрачати темпу реформ.

"Щоб ці кошти були виплачені, Україна має продовжувати відповідні реформи. А що стосується оборонної складової, ми повинні отримати угоди, які забезпечують реалізацію вже затвердженого графіка закупівель", - додав Уйварі.

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Заморожені активи

Також у речника запитали, чи повернеться ЄК до розгляду можливості використання заморожених російських активів, зважаючи на те, що Бельгія не демонструє готовності змінити свою позицію.

За його словами, наразі зарано говорити про конкретні варіанти фінансування.

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"Ми отримали від держав-членів заклик вивчити, що можна зробити на рівні Європейського Союзу. І саме цим ми й займатимемося. Ми розглядатимемо можливі варіанти. Але, знову ж таки, це не те, що ми можемо зробити самотужки", - відповів Уйварі.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо також наголосила, що наразі зарано конкретизувати, які саме варіанти покриття дефіциту фінансування України може запропонувати ЄС.

Проте речники Єврокомісії не уточнили, коли саме можуть бути представлені нові варіанти фінансування України.

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Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що наступного року війна для України коштуватиме 155 мільярдів євро, і державі потрібно додатково щонайменше 70 мільярдів євро допомоги від ЄС на оборону.

Фон дер Ляєн підтвердила, що дефіцит бюджету України у 2027 році сягне 70 млрд євро.

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