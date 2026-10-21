17 млрд євро допомоги може отримати Україна цьогоріч, але потрібні реформи, - Кошта

Євросоюз цьогоріч може надати Україні ще 17 млрд євро допомоги, але за умови впровадження реформ.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Умови

"Наша рішучість підтримувати Україну та її народ - сильніша, ніж будь-коли. Цього року вже було виплачено 16 мільярдів євро в межах оборонної складової позики для України.

Також цього року буде надано 17 мільярдів євро бюджетної підтримки. Однак ці кошти надаються за умови впровадження необхідних реформ", - сказав він.

Кошта наголосив, що Європа забезпечить "фінансування потреб України, як це необхідно для 2027 року".

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Наразі на частку Європи та її держав-членів припадає 80% зовнішньої допомоги, наданої Україні. За словами Кошти, інші "міжнародні партнери також мають активізувати та посилити свої зусилля".

Також президент Європейської ради переконаний, що прагнення до миру має супроводжуватися постійним тиском на агресора.

"Наша мета залишається незмінною - справедливий і тривалий мир на умовах, що поважають суверенітет і безпеку України", - підсумував він.

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Що передувало?

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що наступного року війна для України коштуватиме 155 мільярдів євро, і державі потрібно додатково щонайменше 70 мільярдів євро допомоги від ЄС на оборону.

Фон дер Ляєн підтвердила, що дефіцит бюджету України у 2027 році сягне 70 млрд євро.

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