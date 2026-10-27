Війна в Україні триває через слабкість Західного світу. Потрібна нова військова доктрина, - Залужний
Ексголовком ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Заходу потрібна нова військова доктрина, адже застарілі підходи до ведення війни та гарантії безпеки не здатні захистити Європу в умовах сучасних загроз.
Про це він заявив під час виступу в Об'єднаному командно-штабному коледжі Академії оборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, війна в Україні триває через слабкість Західного світу і його системи безпеки.
"Системи, яка досі побудована на доктрині Другої світової війни, доповненої дорогою високоточною зброєю. Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей", - наголосив дипломат.
Залужний поспілкувався із молодими офіцерами з різних країн, які готуються до вищих командних посад.
"І саме від їхніх рішень невдовзі буде залежати безпека Європи. Особливо радує, що серед слухачів є й українські офіцери з реальним бойовим досвідом, наприклад, Герой України підполковник Сергій Рощин - командир ескадрильї, який з 2022 року захищає українське небо", - додав колишній головком.
Потрібна нова доктрина
Залужний наголосив, що просто закуповувати нову зброю недостатньо, навіть недостатньо змінювати тактику під ті ж дрони.
"Заходу потрібна нова доктрина, щоб захистити себе. Доктрина - це "Біблія війни" для нас, військових, яка об'єднує всі складові збройних сил: зброю, тактику, структуру, підготовку та фінансування в єдину систему. Вона дасть змогу оцінити вплив нових технологій, адаптуватися до змін і планувати спільні дії.
Актуальна доктрина - це безпека ваших дітей і безпека вашої держави. Ніякі зобов'язання не врятують. Тому молодим офіцерам треба швидко вчитися. Захід все ще має складні і дорогі технології, які дозволять йому побудувати нову систему безпеки. Але головне - вийти із зони комфорту. Тільки разом можна перемогти у цій війні за майбутнє наших дітей", - підсумував посол у Великій Британії.
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