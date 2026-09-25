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Новини Довіра до Залужного
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Залужний став першим українським дипломатом, який отримав Freedom of the City of London. ФОТОрепортаж

Посол у Великій Британії Валерій Залужний став першим серед українських дипломатів, хто отримав Freedom of the City of London - один із найдавніших почесних статусів, пов’язаних із британською столицею.

Про це повідомила пресслужба посольства, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час церемонії у Mansion House, офіційній резиденції Леді-мера Сіті Лондона, Валерій Залужний був офіційно прийнятий до числа Freemen of the City of London.

Церемонія відбулася за участю Леді-мера Сіті Лондона Дами Сьюзен Ленглі DBE.

"Традиція Freedom of the City of London бере початок у Середньовіччі - вважається, що вона виникла у 1237 році. Цей статус має особливий символічний контекст. Валерій Залужний отримує його, передусім, як Надзвичайний і Повноважний Посол України, після служби на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України в період повномасштабної російської агресії, а сьогодні – як представник України у відносинах з одним із її ключових союзників.

Це є ще одним свідченням стратегічного партнерства між Великою Британією та Україною та символом особливого рівня українсько-британських відносин, сформованих у роки російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

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Залужний отримав почесний статус у Великій Британії: подробиці
Залужний отримав почесний статус у Великій Британії: подробиці
Залужний отримав почесний статус у Великій Британії: подробиці

Автор: 

Велика Британія (5022) Залужний Валерій (847)
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Топ коментарі
+40
Зеленський на гамно зійде.
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25.09.2026 12:35 Відповісти
+31
Пане, Валерий, поздравляем!
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25.09.2026 12:32 Відповісти
+26
Залужний красава!!!
Не репни від злоби, зебот
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25.09.2026 12:51 Відповісти

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