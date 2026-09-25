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Новости Доверие к Залужному
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Залужный стал первым украинским дипломатом, получившим звание Freedom of the City of London. ФОТОрепортаж

Посол в Великобритании Валерий Залужный стал первым среди украинских дипломатов, удостоенным звания "Freedom of the City of London" — одного из старейших почетных званий, связанных с британской столицей.

Об этом сообщила пресс-служба посольства, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Во время церемонии в Mansion House, официальной резиденции леди-мэра Сити Лондона, Валерий Залужный был официально принят в число Freemen of the City of London.

Церемония прошла при участии леди-мэра Сити Лондона дамы Сьюзан Лэнгли DBE.

"Традиция Freedom of the City of London берет свое начало в Средневековье — считается, что она возникла в 1237 году. Этот статус имеет особый символический контекст. Валерий Залужный получает его, прежде всего, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, после службы на посту Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в период полномасштабной российской агрессии, а сегодня — как представитель Украины в отношениях с одним из ее ключевых союзников.

Это является еще одним свидетельством стратегического партнерства между Великобританией и Украиной и символом особого уровня украинско-британских отношений, сформировавшихся в годы российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

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Залужный получил почетный статус в Великобритании: подробности
Залужный получил почетный статус в Великобритании: подробности
Залужный получил почетный статус в Великобритании: подробности

Автор: 

Великобритания (5511) Залужный Валерий (784)
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Топ комментарии
+40
Зеленський на гамно зійде.
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25.09.2026 12:35 Ответить
+31
Пане, Валерий, поздравляем!
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25.09.2026 12:32 Ответить
+26
Залужний красава!!!
Не репни від злоби, зебот
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25.09.2026 12:51 Ответить

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