Залужный стал первым украинским дипломатом, получившим звание Freedom of the City of London. ФОТОрепортаж

Посол в Великобритании Валерий Залужный стал первым среди украинских дипломатов, удостоенным звания "Freedom of the City of London" — одного из старейших почетных званий, связанных с британской столицей.

Об этом сообщила пресс-служба посольства, передает Цензор.НЕТ.

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Во время церемонии в Mansion House, официальной резиденции леди-мэра Сити Лондона, Валерий Залужный был официально принят в число Freemen of the City of London.

Церемония прошла при участии леди-мэра Сити Лондона дамы Сьюзан Лэнгли DBE.

"Традиция Freedom of the City of London берет свое начало в Средневековье — считается, что она возникла в 1237 году. Этот статус имеет особый символический контекст. Валерий Залужный получает его, прежде всего, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, после службы на посту Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в период полномасштабной российской агрессии, а сегодня — как представитель Украины в отношениях с одним из ее ключевых союзников.

Это является еще одним свидетельством стратегического партнерства между Великобританией и Украиной и символом особого уровня украинско-британских отношений, сформировавшихся в годы российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

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