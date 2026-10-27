Готував диверсії на замовлення РФ та планував використати сітілайти в Одесі для пропаганди: затримано 21-річного студента, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російських спецслужб, який збирав розвіддані для підготовки диверсій та планував інформаційні провокації на замовлення ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

За матеріалами справи, агентом виявився 21-річний студент. У поле зору російських спецслужб він потрапив, коли шукав "легкі" заробітки в тематичних телеграм-чатах.









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Подробиці щодо роботи на ворога

На замовлення російських кураторів фігурант фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі для їх подальшого підпалу, стежив за об’єктом критичної інфраструктури регіону, а також намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця.

Крім цього, агент готував інформаційні провокації для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в портовому місті.

Одним із перших таких завдань було зламати систему керування рекламними сітілайтами в Одесі, щоб розміщувати на них пропагандистські матеріали РФ.

Для цього фігурант отримав від російських кураторів спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого він міг змінювати зображення на рекламних конструкціях.

Наступним завданням агента мало стати розміщення прапора РФ на рекламному сітілайті в центрі Одеси.

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Затримання та підозра

Співробітники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.