Готовил диверсии по заказу РФ и планировал использовать ситилайты в Одессе для пропаганды: задержан 21-летний студент, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе агента российских спецслужб, который собирал разведданные для подготовки диверсий и планировал информационные провокации по заказу врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Согласно материалам дела, агентом оказался 21-летний студент. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "легкие" заработки в тематических Telegram-чатах.
Подробности о работе на врага
По заказу российских кураторов фигурант фиксировал места расположения крупногабаритных генераторов в Одессе для их последующего поджога, следил за объектом критической инфраструктуры региона, а также пытался установить место проживания украинского военнослужащего.
Кроме того, агент готовил информационные провокации для дестабилизации общественно-политической ситуации в портовом городе.
Одной из первых таких задач был взлом системы управления рекламными ситилайтами в Одессе с целью размещения на них пропагандистских материалов РФ.
Для этого фигурант получил от российских кураторов специальное программное обеспечение, с помощью которого он мог менять изображения на рекламных конструкциях.
Следующей задачей агента должно было стать размещение флага РФ на рекламном ситилайте в центре Одессы.
Задержание и подозрение
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.
Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.
- Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог.
- Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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