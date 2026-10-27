РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12991 посетитель онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
1 031 4

Готовил диверсии по заказу РФ и планировал использовать ситилайты в Одессе для пропаганды: задержан 21-летний студент, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе агента российских спецслужб, который собирал разведданные для подготовки диверсий и планировал информационные провокации по заказу врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о предателе?

Согласно материалам дела, агентом оказался 21-летний студент. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "легкие" заработки в тематических Telegram-чатах.

студент из Одессы работал на РФ
студент из Одессы работал на РФ
студент из Одессы работал на РФ
студент из Одессы работал на РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан агент РФ, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны, чтобы выявить координаты нефтебаз на юге для последующих ударов, - СБУ. ФОТО

Подробности о работе на врага

По заказу российских кураторов фигурант фиксировал места расположения крупногабаритных генераторов в Одессе для их последующего поджога, следил за объектом критической инфраструктуры региона, а также пытался установить место проживания украинского военнослужащего.

Кроме того, агент готовил информационные провокации для дестабилизации общественно-политической ситуации в портовом городе.

Одной из первых таких задач был взлом системы управления рекламными ситилайтами в Одессе с целью размещения на них пропагандистских материалов РФ.

Для этого фигурант получил от российских кураторов специальное программное обеспечение, с помощью которого он мог менять изображения на рекламных конструкциях.

Следующей задачей агента должно было стать размещение флага РФ на рекламном ситилайте в центре Одессы.

Читайте также: СБУ задержала ветерана армии РФ, которая хотела оформить паспорт Украины для выезда в ЕС. ФОТОрепортаж

Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

  • Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог.
  • Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Одесса (8522) Одесская область (4857) СБУ (21599) шпионаж (1612) Одесский район (825)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 