Готовил диверсии по заказу РФ и планировал использовать ситилайты в Одессе для пропаганды: задержан 21-летний студент, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе агента российских спецслужб, который собирал разведданные для подготовки диверсий и планировал информационные провокации по заказу врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Согласно материалам дела, агентом оказался 21-летний студент. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал "легкие" заработки в тематических Telegram-чатах.









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Подробности о работе на врага

По заказу российских кураторов фигурант фиксировал места расположения крупногабаритных генераторов в Одессе для их последующего поджога, следил за объектом критической инфраструктуры региона, а также пытался установить место проживания украинского военнослужащего.

Кроме того, агент готовил информационные провокации для дестабилизации общественно-политической ситуации в портовом городе.

Одной из первых таких задач был взлом системы управления рекламными ситилайтами в Одессе с целью размещения на них пропагандистских материалов РФ.

Для этого фигурант получил от российских кураторов специальное программное обеспечение, с помощью которого он мог менять изображения на рекламных конструкциях.

Следующей задачей агента должно было стать размещение флага РФ на рекламном ситилайте в центре Одессы.

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Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.