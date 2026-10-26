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Новости Шпионаж в пользу РФ
2 051 17

Задержан агент РФ, устанавливавший GPS-трекеры на автоцистерны, чтобы выявить координаты нефтебаз на юге страны для последующих ударов, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила серию ракетно-дроновых атак РФ по складам горюче-смазочных материалов на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Врага интересовали координаты нефтебаз

По результатам упреждающих действий в Одессе задержан российский агент, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом. Таким образом, враг надеялся отследить, где их заправляют, и, как следствие, выяснить координаты нефтебаз на территории региона.

вражеский шпион из Одессы

Зафиксировано, что фигурант прикрепил как минимум 2 "маячка" с удаленным доступом для российских спецслужб: к военному топливозаправщику и гражданскому бензовозу.

По данным СБУ, после получения координат враг планировал нанести массированные удары по топливным хранилищам. Это могло нарушить логистику Сил обороны и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел рашистов, демонтировали шпионские устройства и задержали агента.

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Что известно о предателе?

Как выяснило расследование, задание врага выполнял 20-летний бывший студент одного из одесских университетов, который подрабатывал грузчиком в почтовом отделении.

В поле зрения российских спецслужб он попал, когда после отчисления за академическую неуспеваемость искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.

Согласившись на сотрудничество с врагом, фигурант сначала фиксировал последствия вражеских атак по Одессе.

Для конспирации разведывательных вылазок он постоянно менял способы передвижения: маршрутными автобусами или пешком.

Впоследствии он получил указание выявить украинские нефтебазы, чтобы скорректировать по ним реактивные дроны и ракетное вооружение страны-агрессора.

Для этого фигурант по инструкции куратора из РФ приобрел GPS-трекеры, настроил их в соответствии с рекомендациями рашиста и установил на автоцистерны.

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Задержание и подозрение

  • Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
  • Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Одесса (8521) Одесская область (4855) СБУ (21596) шпионаж (1610) Одесский район (823) нефтебаза (34)
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Топ комментарии
+10
Потужне "майбутнє України",яке не можна мобілізувати за віком.
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26.10.2026 10:52 Ответить
+6
Шо ви розумієте... Це гавноХВонд нації! Вони повинні плодити собі подібних.
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26.10.2026 10:56 Ответить
+3
Черговий «заброньований каліка» з ТОТ ОРДЛО чи Півдня України??
З нього толку для України, уже не буде, він це своїми злочинами на користь ОКУПАНТІВ довів!! Прожив 36 років у Незалежній від московського улусу Україні, а від ненависті до своєї Держави не пішов убивати ригоАНАЛЬНУ наволоч чи моноШоблу, а пішов убивати Українців, допомагаючи окупантам-убивцям!!
Це уже зформований катюга для катування у концТаборах на мордовії чи устьЖопінстку, полонених Українців!!
Таке лайно, треба вішати=люструвати дієво!!
Слава Україні!!
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26.10.2026 11:13 Ответить

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