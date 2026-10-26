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Новини Шпигунство на користь РФ
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Затримано агента РФ, який ставив GPS-трекери на автоцистерни, щоб виявити координати нафтобаз на Півдні для подальших ударів, - СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Ворога цікавили координати нафтобаз

За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.

ворожий шпигун з Одеси

Задокументовано, що фігурант причепив щонайменше 2 "маячки" з віддаленим доступом для російських спецслужбістів: на військовий паливозаправник та цивільний бензовоз.

За даними СБУ, після одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів, демонтували шпигунські пристрої і затримали агента.

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Що про зрадника відомо?

Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні.

До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав "легкі" заробітки в Телеграм-каналах.

Погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі.

Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування: маршрутними автобусами або пішки.

Згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора.

Для цього фігурант за інструкцією куратора з РФ придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями рашиста та встановив на автоцистерни.

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Затримання та підозра

  • Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Одеса (5225) Одеська область (4315) СБУ (13051) шпигунство (1204) Одеський район (843) нафтобаза (34)
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Топ коментарі
+10
Потужне "майбутнє України",яке не можна мобілізувати за віком.
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26.10.2026 10:52 Відповісти
+7
Шо ви розумієте... Це гавноХВонд нації! Вони повинні плодити собі подібних.
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26.10.2026 10:56 Відповісти
+3
Черговий «заброньований каліка» з ТОТ ОРДЛО чи Півдня України??
З нього толку для України, уже не буде, він це своїми злочинами на користь ОКУПАНТІВ довів!! Прожив 36 років у Незалежній від московського улусу Україні, а від ненависті до своєї Держави не пішов убивати ригоАНАЛЬНУ наволоч чи моноШоблу, а пішов убивати Українців, допомагаючи окупантам-убивцям!!
Це уже зформований катюга для катування у концТаборах на мордовії чи устьЖопінстку, полонених Українців!!
Таке лайно, треба вішати=люструвати дієво!!
Слава Україні!!
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26.10.2026 11:13 Відповісти

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