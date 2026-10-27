ЄС виділив 4,7 млрд євро на компенсації країнам за військову допомогу Україні

Рада Європейського Союзу ухвалила вісім рішень, які дозволять частково відшкодувати державам-членам витрати на військову допомогу Україні на загальну суму 4,7 млрд євро. Також передбачене додаткове фінансування місії з підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

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У Раді ЄС зазначили, що ухвалені рішення стали важливим етапом реалізації домовленості держав-членів щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України в межах Європейського фонду миру (ЄФМ).

"Ці рішення є важливим кроком у реалізації політичної домовленості, досягнутої державами-членами ЄС 25 вересня 2026 року, щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України в межах ЄФМ", – йдеться в повідомленні.

Крім компенсацій за надану військову допомогу, 230 млн євро спрямують на підтримку місії EUMAM Ukraine, яка займається підготовкою українських військовослужбовців.

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Попередня домовленість також передбачає виділення 1 млрд євро на нову військову допомогу Україні та подальше посилення навчальної місії ЄС у 2027 році.

Після ухвалення цих рішень загальний обсяг підтримки України через Європейський фонд миру сягнув 10,8 млрд євро. З них 9,9 млрд євро призначені для відшкодування вартості військової допомоги, наданої державами-членами, а 950 млн євро – для підготовки українських військових у межах EUMAM Ukraine.

Нагадаємо, Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування заходів у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.

Крім того, Євросоюз спрямував через фонд 3,5 млрд євро надзвичайних доходів від заморожених російських активів на забезпечення України боєприпасами, засобами протиповітряної оборони та безпілотниками.

З цієї підтримки військове обладнання на понад 1,5 млрд євро закупили безпосередньо в українських оборонних підприємств.

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