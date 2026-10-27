ЕС выделил 4,7 млрд евро на компенсации странам за военную помощь Украине

Совет Европейского Союза принял восемь решений, которые позволят частично возместить государствам-членам расходы на военную помощь Украине на общую сумму 4,7 млрд евро. Также предусмотрено дополнительное финансирование миссии по подготовке украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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В Совете ЕС отметили, что принятые решения стали важным этапом реализации договоренности государств-членов о мобилизации 6,6 млрд евро для Украины в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ).

"Эти решения являются важным шагом в реализации политической договоренности, достигнутой государствами-членами ЕС 25 сентября 2026 года, о мобилизации 6,6 млрд евро для Украины в рамках ЕФМ", — говорится в сообщении.

Помимо компенсаций за оказанную военную помощь, 230 млн евро будут направлены на поддержку миссии EUMAM Ukraine, которая занимается подготовкой украинских военнослужащих.

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Предварительная договоренность также предусматривает выделение 1 млрд евро на новую военную помощь Украине и дальнейшее усиление учебной миссии ЕС в 2027 году.

После принятия этих решений общий объем поддержки Украины через Европейский фонд мира достиг 10,8 млрд евро. Из них 9,9 млрд евро предназначены для возмещения стоимости военной помощи, предоставленной государствами-членами, а 950 млн евро — для подготовки украинских военных в рамках EUMAM Ukraine.

Напомним, Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мер в сфере общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Кроме того, Евросоюз направил через фонд 3,5 млрд евро чрезвычайных доходов от замороженных российских активов на обеспечение Украины боеприпасами, средствами противовоздушной обороны и беспилотниками.

Благодаря этой поддержке военное оборудование на сумму более 1,5 млрд евро было закуплено непосредственно у украинских оборонных предприятий.

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