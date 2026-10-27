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Рашисти атакували стадіон одного з ліцеїв Дніпра: без постраждалих. ФОТО
Російські окупанти атакували територію одного з ліцеїв у Дніпрі.
Про це повідомив керівник ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений стадіон одного з ліцеїв міста.
У приміщенні закладу понівечені вікна", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, минулося без постраждалих.
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