Рашисти атакували стадіон одного з ліцеїв Дніпра: без постраждалих. ФОТО

Російські окупанти атакували територію одного з ліцеїв у Дніпрі.

Про це повідомив керівник ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений стадіон одного з ліцеїв міста.



У приміщенні закладу понівечені вікна", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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