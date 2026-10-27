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Новини Атака на Дніпро
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Рашисти атакували стадіон одного з ліцеїв Дніпра: без постраждалих. ФОТО

Російські окупанти атакували територію одного з ліцеїв у Дніпрі.

Про це повідомив керівник ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Стадіон ліцею атакувала РФ у Дніпрі 27 жовтня

"Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений стадіон одного з ліцеїв міста.

У приміщенні закладу понівечені вікна", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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Дніпро (3220) обстріл (37663) Дніпропетровська область (5394) Дніпровський район (552)
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