Наслідки обстрілів за добу 26-27 жовтня: є загиблі, десятки поранених і руйнування. ФОТОрепортаж

Упродовж 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня російські війська обстрілювали Донеччину, Харківщину, Херсонщину, Дніпропетровщину, Запорізьку, Сумську, Чернігівську та інші області України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Є загиблі й поранені, зокрема діти. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, автомобілі, адміністративні будівлі та об’єкти інфраструктури.

Донеччина: троє загиблих і 22 поранених за добу

За даними поліції, 26 жовтня російські війська завдали 1 768 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під обстрілами перебували 10 населених пунктів.

У Краматорську внаслідок влучання FPV-дрона загинула людина, ще одна зазнала поранень. Через 10 атак пошкоджено три приватні будинки, станцію технічного обслуговування, автомобілі та державний прапор.

У Суханівці FPV-дрон убив водія цивільного автомобіля.

У Ясногірці росіяни скинули чотири авіабомби КАБ-250. Поранення дістали 16 людей, серед них 13-річна дівчина. Пошкоджено 38 приватних будинків, об’єкт експрес-доставки, два магазини та п’ять цивільних автомобілів.

У Слов’янську поранено трьох людей, пошкоджено сім приватних будинків, магазин, гараж та автомобілі. Ще одна людина постраждала у Привіллі.

Також пошкоджено підприємство в Олександрівці та цивільні автомобілі в Адамівці й Золотих Прудах.

Окремо повідомлялося про нічний удар по Іверському близько 02:30 27 жовтня. За попередньою інформацією, загинула людина, ще одна дістала поранення.

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Харківщина: троє загиблих, серед поранених - дитина

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і 12 населених пунктів області. За даними обласної влади, загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, повідомив начальник ОВа Олег Синєгубов.

У Харкові загинули чоловіки віком 41 і 60 років. Поранення дістали 60-річна жінка та 77-річний чоловік. Ще двоє людей - 61-річний чоловік і 17-річна дівчина - зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Шевченкове загинула 74-річна жінка, ще один чоловік такого самого віку зазнав гострої реакції на стрес. У Вільшанах поранено двох 58-річних чоловіків, 77-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також у лісі поблизу Кутузівки через вибух невідомого пристрою поранено 43-річного чоловіка.

У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, три цивільні підприємства, 12 автомобілів, адміністративну будівлю та 20 гаражів.

Руйнування також зафіксували в Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Лозівському районах.

Близько 02:40 27 жовтня російські війська завдали удару по Ізюму реактивним безпілотником. Влучання сталося в центральній частині міста: пошкоджено адміністративну будівлю, виникла пожежа. На момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Херсонщина: поранені мирні жителі, пошкоджено медзаклад

За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська атакували Херсон та населені пункти області авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню й безпілотниками. В офіційному зведенні повідомлялося про трьох поранених, серед яких одна дитина, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено багатоповерховий будинок, шість приватних осель, гараж та автомобіль.

У Бериславі вибухівки з безпілотників пошкодили багатоквартирний будинок. У Комишанах через артилерійські обстріли та атаки дронів пошкоджено чотири приватні будинки.

У Херсоні російські військові обстрілювали Дніпровський район, де пошкоджено приватний будинок і гараж. Удар FPV-дрона по непрацюючому магазину спричинив пожежу.

Також росіяни атакували територію медичного закладу в центральній частині міста. За даними ОВА, опівдні 26 жовтня безпілотник типу "Молнія" влучив в один із закладів охорони здоров’я. На робочому місці постраждала 62-річна медсестра, яка, попередньо, дістала вибухову травму.

Дніпропетровщина: троє поранених, пошкоджена інфраструктура

За даними обласної влади, 27 жовтня вранці стало відомо про понад 40 російських атак на п’ять районів Дніпропетровщини. Ворог застосовував безпілотники й авіабомби, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджено інфраструктуру.

У Синельниківському районі під ударами опинилися Шахтарська, Васильківська та Петропавлівська громади. Пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки та автомобілі, виникли пожежі.

До лікарні в стані середньої тяжкості доправили двох жінок віком 55 і 77 років. Ще одна, 27-річна жінка, лікується амбулаторно.

На Нікопольщині обстрілів зазнали райцентр, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватний будинок.

У Павлоградському районі пошкоджено приватну оселю та інфраструктуру Богданівської й Троїцької громад. У Кам’янському районі російські війська атакували Верхівцевську громаду.

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Запорізька область: п’ятеро травмованих

Упродовж доби російські війська завдали 908 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області. За повідомленням обласної влади, травмовано п’ятьох людей, серед них 17-річного хлопця, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Російські військові здійснили 25 авіаударів, 689 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 187 артилерійських ударів.

Під атаками опинилися Запоріжжя та десятки інших населених пунктів області.

Сумщина: троє травмованих через удари дронів

На Сумщині російські війська атакували прикордонні громади ударними безпілотниками. За даними поліції, травмовано трьох мирних жителів.

У Шосткинській громаді через влучання російського БпЛА постраждав 46-річний чоловік. У Березівській громаді безпілотник влучив в автомобіль, травмовано 64-річного чоловіка. У Середино-Будській громаді поранення дістала 84-річна жінка.

Чернігівщина: пожежі в житлових будинках, постраждали діти

На Чернігівщині російські війська атакували населені пункти безпілотниками, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус

У селі Холминської громади після двох атак загорілися дві оселі та господарські споруди. Постраждали чоловік і жінка - подружжя. Медики надали їм допомогу на місці.

У Семенівці пролунали чотири вибухи. Під ударом опинилися будинок культури та житлова оселя, виникла пожежа. Постраждали літня жінка й 34-річний чоловік. Близько опівночі FPV-дрон також влучив в автомобіль.

Уранці 27 жовтня безпілотник атакував житловий будинок у селі Менської громади. Виникла пожежа, постраждали жінка та 12-річна дитина.

У селі Козелецької громади внаслідок удару російського безпілотника напередодні загинула корова.

Полтавщина та Миколаївщина: пошкоджено будинки й автомобіль

У Полтавській області в Омельницькій громаді Кременчуцького району впали уламки російського безпілотника на територію садового товариства, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Загорівся дачний будинок, також пошкоджено вікна прилеглих будівель. За попередніми даними, люди не постраждали.

На Миколаївщині російський FPV-дрон атакував Галицинівську громаду, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов. У селі Лупареве пошкоджено легковий автомобіль, постраждалих немає. Також область атакували ударними безпілотниками типу Shahed - за наявною інформацією, без руйнувань і постраждалих.