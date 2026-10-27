На Буковині відновили світло після атаки, вночі збили ще один БпЛА
На Буковині до глибокої ночі енергетики ліквідовували наслідки вечірнього удару армії РФ. Станом на 02:15 усім споживачам, які залишилися без світла через пошкодження об’єкта енергетики, відновили електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко.
"Також, за уточненою інформацією, постраждали двоє цивільних охоронців. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася", - додав начальник ОВА.
Росія повторно атакувала область уночі
Близько третьої ночі російські війська знову намагалися атакувати Чернівецьку область ударним безпілотником. Сили протиповітряної оборони знищили його на відкритій місцевості в межах Дністровського району.
"Дякую бійцям сил ППО за захист, енергетикам - за оперативне відновлення електропостачання, рятувальникам, правоохоронцям та медикам - за злагоджену роботу", - додав Осипенко.
Що передувало?
Увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з енергетичних об'єктів регіону.
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