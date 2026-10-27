На Буковині відновили світло після атаки, вночі збили ще один БпЛА

На Буковині до глибокої ночі енергетики ліквідовували наслідки вечірнього удару армії РФ. Станом на 02:15 усім споживачам, які залишилися без світла через пошкодження об’єкта енергетики, відновили електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко.

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"Також, за уточненою інформацією, постраждали двоє цивільних охоронців. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася", - додав начальник ОВА.

Росія повторно атакувала область уночі

Близько третьої ночі російські війська знову намагалися атакувати Чернівецьку область ударним безпілотником. Сили протиповітряної оборони знищили його на відкритій місцевості в межах Дністровського району.

"Дякую бійцям сил ППО за захист, енергетикам - за оперативне відновлення електропостачання, рятувальникам, правоохоронцям та медикам - за злагоджену роботу", - додав Осипенко.

Що передувало?

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з енергетичних об'єктів регіону.

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