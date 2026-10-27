На Буковине восстановили электроснабжение после атаки, ночью сбили еще один БПЛА
На Буковине до поздней ночи энергетики устраняли последствия вечернего удара армии РФ. По состоянию на 02:15 всем потребителям, оставшимся без света из-за повреждения объекта энергетики, восстановили электроснабжение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Руслан Осипенко.
"Кроме того, по уточненной информации, пострадали двое гражданских охранников. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась", — добавил глава ОГА.
Россия вновь атаковала область ночью
Около трех часов ночи российские войска вновь пытались атаковать Черновицкую область ударным беспилотником. Силы противовоздушной обороны уничтожили его на открытой местности в пределах Днестровского района.
"Благодарю бойцов сил ПВО за защиту, энергетиков — за оперативное восстановление электроснабжения, спасателей, правоохранителей и медиков — за слаженную работу", — добавил Осипенко.
Что предшествовало этому?
Вечером 26 октября российские войска атаковали Черновицкую область реактивным ударным беспилотником. В результате падения обломков БПЛА был поврежден один из энергетических объектов региона.
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