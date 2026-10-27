На Буковине восстановили электроснабжение после атаки, ночью сбили еще один БПЛА

На Буковине до поздней ночи энергетики устраняли последствия вечернего удара армии РФ. По состоянию на 02:15 всем потребителям, оставшимся без света из-за повреждения объекта энергетики, восстановили электроснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Руслан Осипенко.

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"Кроме того, по уточненной информации, пострадали двое гражданских охранников. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась", — добавил глава ОГА.

Россия вновь атаковала область ночью

Около трех часов ночи российские войска вновь пытались атаковать Черновицкую область ударным беспилотником. Силы противовоздушной обороны уничтожили его на открытой местности в пределах Днестровского района.

"Благодарю бойцов сил ПВО за защиту, энергетиков — за оперативное восстановление электроснабжения, спасателей, правоохранителей и медиков — за слаженную работу", — добавил Осипенко.

Что предшествовало этому?

Вечером 26 октября российские войска атаковали Черновицкую область реактивным ударным беспилотником. В результате падения обломков БПЛА был поврежден один из энергетических объектов региона.

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