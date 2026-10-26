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Новости Обстрелы Черновицкой области
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Россияне атаковали Буковину реактивным дроном: обломки повредили энергообъект, есть отключения света

Шахиды атаковали энергетику

Вечером 26 октября российские войска нанесли удар по Черновицкой области с помощью реактивного ударного беспилотника. Вследствие падения обломков БПЛА был поврежден один из энергетических объектов региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

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"Вследствие падения обломков БПЛА был поврежден один из объектов энергетики области, что привело к вынужденному отключению электроснабжения", — говорится в сообщении.

  • На месте работают все экстренные службы.
  • Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
  • К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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По данным мэра Черновцов, в некоторых районах Черновцов нет электроэнергии. Уточняем масштабы повреждений.

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