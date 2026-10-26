Россияне атаковали Буковину реактивным дроном: обломки повредили энергообъект, есть отключения света

Вечером 26 октября российские войска нанесли удар по Черновицкой области с помощью реактивного ударного беспилотника. Вследствие падения обломков БПЛА был поврежден один из энергетических объектов региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вследствие падения обломков БПЛА был поврежден один из объектов энергетики области, что привело к вынужденному отключению электроснабжения", — говорится в сообщении.

На месте работают все экстренные службы.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине обнаружили троих мужчин, которых прятали в грузовике для вывоза в Молдову. ВИДЕО

По данным мэра Черновцов, в некоторых районах Черновцов нет электроэнергии. Уточняем масштабы повреждений.