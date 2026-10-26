Россияне атаковали Буковину реактивным дроном: обломки повредили энергообъект, есть отключения света
Вечером 26 октября российские войска нанесли удар по Черновицкой области с помощью реактивного ударного беспилотника. Вследствие падения обломков БПЛА был поврежден один из энергетических объектов региона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.
"Вследствие падения обломков БПЛА был поврежден один из объектов энергетики области, что привело к вынужденному отключению электроснабжения", — говорится в сообщении.
- На месте работают все экстренные службы.
- Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
- К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
По данным мэра Черновцов, в некоторых районах Черновцов нет электроэнергии. Уточняем масштабы повреждений.
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