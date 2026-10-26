Росіяни атакували Буковину реактивним дроном: уламки пошкодили енергооб’єкт, є відключення світла

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з енергетичних об'єктів регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють усі екстрені служби.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині виявили трьох чоловіків, яких ховали у вантажівці для вивезення до Молдови. ВIДЕО

За даними мера Чернівців, у деяких районах Чернівців немає електроенергії. Уточнюємо масштаби пошкоджень.