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Новини Обстріли Чернівецької області
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Росіяни атакували Буковину реактивним дроном: уламки пошкодили енергооб’єкт, є відключення світла

Шахеди атакували енергетику

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з енергетичних об'єктів регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

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"Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання", - ідеться в повідомленні.

  • На місці працюють усі екстрені служби.
  • Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
  • На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

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За даними мера Чернівців, у деяких районах Чернівців немає електроенергії. Уточнюємо масштаби пошкоджень.

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знеструмлення (184) Чернівецька область (185)
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