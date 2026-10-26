Росіяни атакували Буковину реактивним дроном: уламки пошкодили енергооб’єкт, є відключення світла
Увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з енергетичних об'єктів регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.
"Унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання", - ідеться в повідомленні.
- На місці працюють усі екстрені служби.
- Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
- На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
За даними мера Чернівців, у деяких районах Чернівців немає електроенергії. Уточнюємо масштаби пошкоджень.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль