Дві балістики та 255 БпЛА, зокрема 56 реактивних, знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 27 жовтня російські окупанти випустили по Україні балістичні ракети та БпЛА різних типів.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакував ворог?

Так, росіяни атакували балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області РФ., 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Основним напрямком удару був Київ.

Читайте: Конотоп четверту добу без світла після російських ударів: прогнозів відновлення немає

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Водночас декілька ударних безпілотників ще в повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів по Києву: загинула жінка, 15 людей поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж