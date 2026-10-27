Дві балістики та 255 БпЛА, зокрема 56 реактивних, знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 27 жовтня російські окупанти випустили по Україні балістичні ракети та БпЛА різних типів.
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, росіяни атакували балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області РФ., 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Основним напрямком удару був Київ.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Водночас декілька ударних безпілотників ще в повітрі.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
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