Конотоп четверту добу без світла після російських ударів: прогнозів відновлення немає

Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч проти 24 жовтня. Наразі прогнозів щодо відновлення світла немає. У більшій частині міста також відсутній газ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін в ефірі "Суспільного" та у своєму телегра-каналі.

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Лікарня працює на генераторах, воду подають за графіком

За словами мера, через наслідки російських ударів пошкоджено навчальні заклади. Місцева лікарня продовжує працювати завдяки генераторам.

Водопостачання в місті здійснюється за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.

"Місто без електроенергії, місто без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00", - розповів Семеніхін.

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Коли відновлять електропостачання

Міський голова зазначив, що ситуація зі світлом залишається невизначеною.

"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", - написав він.

У "Сумиобленерго" повідомили, що аварійні бригади безперервно працюють над ліквідацією наслідків ударів по об’єктах енергетики. Водночас терміни робіт залежать від безпекової ситуації та можливості доступу до пошкоджених об’єктів.

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