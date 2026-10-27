Конотоп четверту добу без світла після російських ударів: прогнозів відновлення немає
Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч проти 24 жовтня. Наразі прогнозів щодо відновлення світла немає. У більшій частині міста також відсутній газ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін в ефірі "Суспільного" та у своєму телегра-каналі.
Лікарня працює на генераторах, воду подають за графіком
За словами мера, через наслідки російських ударів пошкоджено навчальні заклади. Місцева лікарня продовжує працювати завдяки генераторам.
Водопостачання в місті здійснюється за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.
"Місто без електроенергії, місто без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00", - розповів Семеніхін.
Коли відновлять електропостачання
Міський голова зазначив, що ситуація зі світлом залишається невизначеною.
"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", - написав він.
У "Сумиобленерго" повідомили, що аварійні бригади безперервно працюють над ліквідацією наслідків ударів по об’єктах енергетики. Водночас терміни робіт залежать від безпекової ситуації та можливості доступу до пошкоджених об’єктів.
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