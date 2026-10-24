Удар РФ по агропідприємству на Сумщині: окупанти вбили 31-річну працівницю ферми, 4 поранених. Загинули тварини. ФОТО

Сьогодні, 24 жовтня, російський безпілотник прицільно атакував ферму на Сумщині. Загинула жінка, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по цивільому підприємству та жертви

Як зазначається, ворог завдав удару по цивільному підприємству, яке займається розведенням великої рогатої худоби, у Конотопському районі.

"Загибла - працівниця ферми. Жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, травми неважкі.

Наслідки атаки та руйнування

Також є загиблі та поранені тварини.

На місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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"росія продовжує бити по цивільних підприємствах, знищувати господарства та забирати життя людей, які просто виконують свою роботу", - наголошує очільник області.