Удар РФ по агропідприємству на Сумщині: окупанти вбили 31-річну працівницю ферми, 4 поранених. Загинули тварини. ФОТО
Сьогодні, 24 жовтня, російський безпілотник прицільно атакував ферму на Сумщині. Загинула жінка, ще четверо людей постраждали.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по цивільому підприємству та жертви
Як зазначається, ворог завдав удару по цивільному підприємству, яке займається розведенням великої рогатої худоби, у Конотопському районі.
"Загибла - працівниця ферми. Жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки.
Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, травми неважкі.
Наслідки атаки та руйнування
Також є загиблі та поранені тварини.
На місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
"росія продовжує бити по цивільних підприємствах, знищувати господарства та забирати життя людей, які просто виконують свою роботу", - наголошує очільник області.
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