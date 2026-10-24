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Новости Обстрелы Сумщины
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Удар РФ по агропредприятию на Сумщине: оккупанты убили 31-летнюю работницу фермы, 4 человека ранены. Погибли животные. ФОТО

Сегодня, 24 октября, российский беспилотник нанес прицельный удар по ферме в Сумской области. Погибла женщина, еще четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по гражданскому предприятию и жертвы

Как отмечается, враг нанес удар по гражданскому предприятию, занимающемуся разведением крупного рогатого скота, в Конотопском районе.

"Погибшая — работница фермы. Женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться 32 года.
Искренние соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении.

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Удар по Сумской области
Удар по Сумской области

По данным ОВА, двое пострадавших госпитализированы. По предварительной информации, травмы не тяжелые.

Последствия атаки и разрушения

Также есть погибшие и раненые животные.

На месте работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

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"Россия продолжает наносить удары по гражданским предприятиям, уничтожать хозяйства и уносить жизни людей, которые просто выполняют свою работу", — подчеркивает глава области.

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обстрел (36284) Сумская область (4607)
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