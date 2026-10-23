В Сумах после ночной атаки дронов повреждены университет и общежитие. ФОТО

В результате ночной атаки российских беспилотников 23 октября в Сумах были повреждены четыре корпуса государственного педагогического университета и общежитие. В зданиях выбито 220 окон, обучение в корпусах временно приостановят.

Об этом сообщает "Суспільне Суми" со ссылкой на первого проректора университета Анну Заикину, передает Цензор.НЕТ.

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По её словам, удар произошел около двух часов ночи. Наибольшие разрушения понесло центральное здание университета.

"Повреждено 220 окон. Слава Богу, люди не пострадали. Все сотрудники, находившиеся на месте, успели спуститься в укрытие — это спасло их", — рассказала Заикина.

Большинство студентов университета учатся дистанционно, однако для отдельных специальностей часть занятий проводилась очно.

После обстрела администрация вуза планирует скорректировать расписание. До устранения последствий атаки студенты не будут посещать учебные корпуса.

Напомним, 20–21 октября в результате российских атак были повреждены здания высших учебных заведений в Кременчуге, Умани и Киеве. В частности, в Кременчуге разрушена часть корпуса Национального университета имени Михаила Остроградского, в Умани повреждены два студенческих общежития, а в Киеве — корпус Киевского национального университета строительства и архитектуры.

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